Wendy Holdener freut sich auf den Saisonstart

Am Samstag beginnt für Wendy Holdener mit dem Riesenslalom im österreichischen Sölden die neue Saison. Die beste Riesenslalomfahrerin der Schweiz setzt dabei voll auf Angriff. Im Interview mit Keystone-SDA erklärt sie, worauf sie in dieser Saison besonders den Fokus legen will und weshalb sie sich gegen die Abfahrt entscheidet.