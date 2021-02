WELTMEISTERSCHAFT Helm auf, Sportsoldat Bischofberger Marc! Es wird Zeit, dass die Schweizer Skicrosser eine Medaille gewinnen Am Samstag in einer Woche findet in Schweden die Skicross-WM statt. Einer der Schweizer Hoffnungsträger ist der Olympiazweite aus Oberegg. Daniel Good 06.02.2021, 05.00 Uhr

Marc Bischofberger nimmt Fahrt auf.

Noch nie ergatterten die Schweizer Männer eine Medaille an einer WM, obschon sie im Weltcup zu den erfolgreichsten Rennfahrern zählen. Auch an Olympischen Spielen belegen sie regelmässig Plätze auf dem Podest. Vor knapp drei Jahren holte der Oberegger Marc Bischofberger in Südkorea im Skicross Silber. Er sagt:

«Es ist höchste Zeit, dass wir diesen WM-Makel aus der Welt schaffen.»

Marc Bischofberger

Der 30-Jährige ist einer von vier Schweizern, die für die WM selektioniert wurden. Bischofberger musste um die Qualifikation für das wichtigste Rennen in diesem Winter bangen, denn Anfang Saison war er an der Schulter verletzt. «Alle sieben Schweizer, die im Weltcup eingesetzt werden, können aufs Podest fahren. Deshalb war ich mir überhaupt nicht sicher, ob sie mich überhaupt mitnehmen», sagt Bischofberger.

Zumal die beiden Rennen am vergangenen Wochenende in Feldberg dem Wetter zum Opfer fielen. Bischofberger rechnete sich im Vorfeld der Wettkämpfe in Deutschland aus, er müsse unter die ersten drei fahren, um sich für die WM zu empfehlen. Deshalb war er doppelt erleichtert, als er per Telefon vernahm, dass er für die WM in diesem Jahr selektioniert sei. Denn Bischofberger hat in dieser Saison erst drei Weltcup-Rennen bestritten – alle auf der WM-Piste.

Schon am Freitag flog das Schweizer Team nach Schweden. Bischofberger ist angetan von der WM-Piste. Er sagt:

«Sie ist anforderungsreich, spektakulär. Da sieht man, wer fahren kann.»

Im Weltcup war er schon zweimal Zweiter in Idre. «Deshalb reise ich mit einem guten Gefühl an die WM. Denn auch das Material stimmt.»

Bischofberger hat auf diese Saison hin die Skimarke gewechselt und fährt nun mit Elan. Das Material ist in Idre besonders wichtig, denn die Zielgerade ist lang. «Da kannst du als Erster noch weit zurückfallen, zumal es oft auch viel Gegenwind hat», sagt Bischofberger. In der Nähe des Ziels in Idre sind die Fahrer mit achtzig bis neunzig Stundenkilometern unterwegs.

Im Skicross starten vier Fahrer gleichzeitig, die beiden Besten jedes Laufes kommen eine Runde weiter. Am Schluss gibt es vier Finalisten. Damit den Schweizern schnelle Ski zur Verfügung stehen, kümmern sich vier Serviceleute um die sieben WM-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer aus dem nationalen Verband. Die Schneebeschaffenheit am WM-Ort ist speziell.

«Deshalb arbeiten die Serviceleute auch mit den Wachsspezialisten aus dem Langlauf zusammen», sagt der in Marbach wohnende Bischofberger.

Das olympische Silber bringt ihn zur Armee

Viel Geld trugen ihm die Erfolge nicht ein. «Mit Skicross wird keiner reich», sagt er. Ein paar kleinere Sponsoren mehr gab es schon nach dem olympischen Silber. Wichtiger aber war, dass Bischofberger nach der starken Saison 2017/18, als er auch den Gesamt-Weltcup gewann, als Sportsoldat von der Schweizer Armee angestellt wurde. Diese Partnerschaft ermöglicht Bischofberger seither die Existenz als Sportprofi.

Jonas Lenherr, Medaillenfavorit

Bischofberger verfügt über die Klasse, um eine WM-Medaille zu gewinnen. Sein Zimmerkollege ist freilich noch stärker einzuschätzen. Der in Sevelen wohnende Jonas Lenherr hat einen erfolgreichen Winter hinter sich. «Er war schon immer gut», sagt Bischofberger. «Nun bringt er seine Qualitäten auch auf die Piste.»

Die Schweizer haben mithin gute Karten, um die WM-Scharten der vergangenen Jahre endlich auszuwetzen. Für Bischofberger ist es die vierte WM-Teilnahme. Über Platz zehn kam er noch nie hinaus.