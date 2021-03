WELTCUPFINAL Der Seriensieger Marc Girardelli weiss, wie es geht: «Wird es eng, musst du selbstbewusst auftreten» Im alpinen Skiweltcup bahnen sich die Entscheidungen an. Fünfmal gewann Marc Girardelli die Gesamtwertung. Bis Marcel Hirscher kam, war der Vorarlberger der Rekordsieger. Daniel Good 11.03.2021, 05.00 Uhr

Marc Girardelli am 21. Februar 1996 auf dem WM zum vierten WM-Titel Diether Endlicher / AP

Er ist einer der wenigen Rennfahrer, die in allen alpinen Disziplinen Siege verbuchte. Auch heute tanzt Marc Girardelli auf vielen Hochzeiten. Als Unternehmer vertreibt er Skibekleidung, er bringt das Weltcup-Skigebiet im bulgarischen Bansko voran und in Liechtenstein ist er an einem Medizinaltechnikhersteller beteiligt.

Und einiges mehr. Auch drei Kriminalromane hat er veröffentlicht.

Nach vielen Jahren in Rebstein und Oberegg wohnt der Vorarlberger nun seit 2020 in Schellenberg.

Marc Girardelli heute Bild: Manuela Jans-Koch

«Ich liebe das Unternehmertum», sagt der 57-jährige Girardelli. Zunächst fing er sich mit einer Skihalle in Deutschland zwar ein paar Dellen ein, die «mich viel Geld, Haare und Nerven gekostet haben». Aber Girardelli blieb hartnäckig. «Es ist im Geschäftsleben wie im Skifahren. Nicht aufgeben und das Risiko nicht scheuen.»

Pirmin Zurbriggen machte ihm Beine

Zu Beginn seiner Karriere war Girardelli ein Techniker, gewann Slaloms und Riesenslaloms fast nach Belieben. Aber im Kampf um die Weltcup-Gesamtwertung blieb er wegen der Streichresultate chancenlos. Zudem war da mit Pirmin Zurbriggen noch ein Gegner der Sonderklasse. Girardelli sagt:

«Weil er so unheimlich stark war, musste ich auch Abfahrten bestreiten.»

Schon als Kind liebte Girardelli die Geschwindigkeit. Er wurde so gut, dass er 1989 beide Abfahrten in Wengen gewann. In jener Saison setzte er sich auch im Abfahrtsweltcup und – vor Zurbriggen – in der Gesamtwertung durch.

Nach der Karriere musste er Schmerzmittel nehmen

Bis Marcel Hirscher kam, war Girardelli mit fünf Weltcup-Gesamtsiegen der Rekordhalter. Er sagt: «Wird es eng, musst du selbstbewusst auftreten.» Und:

«Denn die Gegner merken sofort, wenn einer schwächelt und erhalten Auftrieb.»

Girardelli verfolgt die Rennen noch heute intensiv. Während der WM verfasste er Kolumnen für drei Zeitungen.

Vor dem Weltcup-Final vom 17. bis 21. März in Lenzerheide sagt Girardelli:

«Leader Alexis Pinturault ist nicht mehr so souverän. Das ist die Chance für Marco Odermatt, der in Saalbach ja unwiderstehlich fuhr.»

Aber Lara Gut-Behrami dürfe sich nicht mehr so viele Auftritte leisten wie zuletzt in der Slowakei.

Selber ist Girardelli fit wie schon lange nicht mehr. Nach der Karriere lebte er zehn Jahre lang mit Schmerzmitteln. Nun kann er nach Lust und Laune Sport treiben – dank der Produkte eines seiner Unternehmen.