Weltcup Der Juniorenweltmeister nimmt Fahrt auf: Der Gossauer Skirennfahrer Ralph Weber ist in Form und hat hohe Ziele Sieg im Europacup, drittbester Schweizer in der Weltcup-Abfahrt von Val d'Isère: Ralph Weber ist der Saisonstart geglückt - möglich ist aber noch weit mehr. Daniel Good 17.12.2020, 05.00 Uhr

Ralph Weber beendet die Weltcup-Abfahrt in Val d’Isère trotz Fehlern auf dem 16. Platz. Bild: Gabriele Facciotti/AP (Val d’Isère, 13. Dezember 2020)

Die Karriere begann brillant. Als Junior holte Ralph Weber 2012 den WM-Titel im Super-G und WM-Silber in der Abfahrt. Er bringt Gardemasse mit für einen Skirennfahrer in den schnellen Disziplinen. Er ist fast 1,90 Meter gross und bringt über 100 Kilogramm auf die Waage.

Rare Lichtblicke, viele Verletzungen

Mittlerweile ist der ehemalige Juniorenchampion aus Gossau 27-jährig. Im Weltcup geriet die Karriere ins Stocken. Lichtblicke wie die zehnten Ränge 2016 in Santa Caterina und Anfang Jahr in Wengen am Lauberhorn blieben rar. Weber war oft verletzt. Aber er gab nie auf. Der Wille ist sein Markenzeichen. Selbst schwere Stürze entmutigten ihn nicht.

Ralph Weber vor dem Saisonstart



Bild: Michel Canonica

Denn das Ziel ist unmissverständlich: Auch im Weltcup soll es zu Podestplätzen reichen. Sein Kollege Martin Cater hat es vorgemacht. Der Slowene gewann am Sonntag die Abfahrt in Val d’Isère. Weber landete mit etwas mehr als einer Sekunde Rückstand als drittbester Schweizer auf dem 16. Platz.

Die wichtige Erkenntnis

Das ist gut für einen, der wie Sieger Cater mit Erfolgen im Weltcup bislang nicht verwöhnt wurde. Wichtiger hingegen ist Webers Erkenntnis, «dass meine Fahrt in Val d’Isère keineswegs fehlerfrei war. Aber die Grundgeschwindigkeit stimmt». Das macht Lust auf mehr.

Der Start in Val d’Isère hing an einem dünnen Faden

«Man hat wieder gesehen, wie nahe alle beieinander sind. Wie hoch das Niveau im Weltcup der Männer ist», sagt Weber. Da sollte es auch ihm möglich sein, wie Cater der Spitze noch näherzukommen. Mit dem Material ist Weber gut bedient. Er fährt Head wie Beat Feuz.

Um überhaupt in der Abfahrt in Val d’Isère starten zu können, musste Weber eine verbandsinterne Ausscheidung bestreiten. Es ist immer unangenehm, gegen Teamkollegen zu fahren. Nach dem ersten Trainingstag und Platz 30 sah es noch nicht gut aus. «Ich war schon lange nicht mehr in Val d’Isère und musste mich zuerst wieder an die Piste gewöhnen», sagt Weber. Er zog die Lehren und qualifizierte sich tags darauf doch noch für das Rennen.

Er wird nicht für die Ausscheidung im Super-G aufgeboten

Gar nicht zur Debatte stand in Val d’Isère ein Start im Super-G, obschon Weber Anfang der vergangenen Woche ein Europacup-Rennen in dieser Disziplin gewonnen hatte. Denn die Ausscheidung der Schweizer fand schon im Herbst statt – ohne Weber, der nicht aufgeboten wurde für die verbandsinterne Selektion der Schweizer.

Der Ruhetag in Val d’Isère tat Weber gut. Denn die Abfahrtstrainings, die für Weber eigentlich schon ein Rennen waren, hatten Spuren hinterlassen. «Der Start war auf 2700 Meter. Dazu kam eine Fahrzeit von über zwei Minuten. Das merkt man am Beginn der Saison schon», sagt er.

Die Krux mit dem Super-G: Wohl wieder kein Start

Nun geht es nach Val Gardena auf die Piste «Saslong». Anfang dieser Woche wusste Weber noch nicht, ob er für die Abfahrt gesetzt ist – trotz des guten Resultats vom Sonntag. Am Dienstag aber, als er nach Italien reiste, erhielt er die Gewissheit, dass er ohne Selektionsdruck zu den Trainings starten kann.

Ralph Weber während des ersten Trainings auf der Piste Saslong: Am ersten Trainingstag war er als Zwölfter schnellster Schweizer Erich Spiess/Freshfocus / Expa (Val Gardena, 16. Dezember 2020)

Die Abfahrt findet am Samstag statt. Weber hat gute Erinnerungen an die «Saslong». Er sagt:

«Die vielen Wellen liegen mir, weil ich günstige Hebel habe.»

In Val Gardena war er schon auf dem Weg zum besten Ergebnis seiner Karriere, er schied aber mit der sechstbesten Zwischenzeit aus. Sein Ziel in der Abfahrt ist eine Klassierung unter den besten 15.

Am Freitag findet im Grödnertal in den Dolomiten auch noch ein Super-G statt – wahrscheinlich ohne Weber. «Eher nein», meldet er aus Südtirol. «Fix ist es aber noch nicht.» Was den Super-G anbelangt, will Weber vom Verband baldmöglichst Klarheit. Denn bei seinem Europacup-Sieg in Zinal liess er einige Landsleute hinter sich.

Sicher am Start in der Disziplin Super-G steht er Anfang nächster Woche in Zauchensee, wo zwei Europacups auf dem Programm stehen. Auch in Österreich kann Weber Werbung in eigener Sache betreiben.