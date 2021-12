Zu Weihnachten: Was wir uns für den Sport 2022 wünschen

Weihnachtswünsche Kamelrennen, Medaillen und eine spezielle Fussball-Barrage: Was wir uns 2022 für den Ostschweizer Sport wünschen Die Sportredaktion verrät rechtzeitig zu Heiligabend, welche Bescherungen rund um den Ostschweizer Sport sie sich unter den Christbaum legen würde. Sportredaktion 0 Kommentare 24.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Kamelrennen im Kybunpark

Die einen werden sagen, im St.Galler Fussballstadion tummeln sich schon genug Kamele. Darum geht es jetzt aber nicht. Als Antwort auf die Fussball-WM in der Wüste sollen die Zweihöcker im Kybunpark um die Wette laufen. Kamele erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 64 Stundenkilometern. Das ist viel schneller als jedes noch so kompromisslose Gegenpressing der St.Galler Fussballer. Die Preisgeldfrage müsste allerdings noch geklärt werden. Es gab schon Kamelrennen, die mit bis zu 30 Millionen Dollar dotiert waren. Vielleicht könnte der FC St.Gallen so auch noch einige finanzkräftige Sponsoren aus dem arabischen Raum an Land ziehen. (dg)

FC St.Gallen gegen Wil in der Barrage

Es wäre das grosse Fussballfest im nächsten Mai, elektrisierte eine ganze Region: Der FC St.Gallen trifft in der Barrage auf den FC Wil. Gewahr, Gewahr, was für die St.Galler ziemlich böse tönt, ist nur gut gemeint – zumal diese Affiche lauter Gewinner kennte: Noch einmal ein voller Kybunpark für die Zeidler-Elf, vor allem die Sicherheit wie Gewissheit, nach einer missratenen Saison zu siegen und in der Super League zu bleiben. Für die Äbtestädter folgte endlich jene Resonanz, nach der sie sich sehnen, dazu zwei Auftritte im SRF sowie etwas Beletage-Luft – und trotz des Nichtaufstiegs das befriedigende Gefühl, eine formidable Spielzeit hinter sich zu haben. Und alle wären happy. (cbr)

Spielgenehmigung für Alain Sutter

Nach der schweren Verletzung von Ousmane Diakité fragt man sich im FC St.Gallen: Betim Fazliji auf der Sechs bringen oder doch einen neuen Spieler verpflichten? Wir wünschen uns, dass Alain Sutter sein Comeback gibt. Sutter täte dem Team, das schon fünf Platzverweise sammelte, gut. Wenn es brenzlig wird, könnte Sutter, der in seiner Spielerkarriere nie vom Platz flog, aus seinem Buch «Stressfrei glücklich sein» vorlesen. Freilich würde der 53-Jährige seine körperlichen Defizite mit der spielerischen Klasse wettmachen. Vor dem geistigen Auge sehen wir schon die Suttersche Koproduktion: Patrick auf Alain, Schuss von der Strafraumgrenze, Tor! St.Gallen ist Cupsieger! (res)

Angenehmen Ruhestand, Clooney!

Er stand oft im internationalen Rampenlicht, nun ruht er auf einer Weide in Wängi. Der Schimmelwallach Clooney hat mit dem Springreiter Martin Fuchs unzählige Erfolge ergattert, aber im August wurde das 15-Jährige Ausnahmepferd Opfer eines Weideunfalls. Es rutschte aus und musste ins Tierspital. Clooney erlitt am Vorderbein einen Bruch des Oberarms unterhalb des Schultergelenks. Er erholte sich zwar gut. Aber: Fertig Spitzensport! Nun kann Clooney die Pension auf den Thurgauer Wiesen geniessen. Mit gutem Gewissen: Denn mit Leone Jei steht dem WM-Zweiten Martin Fuchs erneut ein Pferd der Spitzenklasse zur Verfügung. Ebenfalls ein Schimmel. (dg)

Ein langes Leben für Siegermuni Magnus

Im kommenden Jahr findet in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Neben dem Gewinner, der sich am Ende König nennen darf, interessiert immer auch die Frage: Nimmt er den Siegermuni oder das Preisgeld? Der amtierende Schwingerkönig Christian Stucki entschied sich vor drei Jahren für das Geld. Kolin, so hiess der Zuger Braunviehstier, musste nur wenige Monate später eingeschläfert werden, weil er aggressiv wurde. Deshalb möge Magnus, dem Siegermuni von Pratteln, ein langes und zufriedenes Leben beschieden sein. Vielleicht kürt sich ja im Baselbiet sogar ein Schwinger zum König, der den Muni als glückbringendes Souvenir mit nach Hause nimmt. (ibr)

Rückenwind und Gegenwind in Peking

Wir wünschen uns Rückenwind und eine weitere Olympiamedaille für Dario Cologna. Was das mit Ostschweizer Sport zu tun hat? Unter Umständen viel. Denn: Wer Cologna eine Medaille wünscht, muss inzwischen auf die Staffel hoffen. Vielleicht können die Schweizer ja an einem perfekten Tag um Bronze hinter Norwegen und Russland kämpfen. Hier kommt die Ostschweiz ins Spiel. Der Toggenburger Beda Klee, noch im vorolympischem Tief zwar, ist Kandidat für die Staffel. Mit Winterspiel-Edelmetall hat das Toggenburg schliesslich einschlägige Erfahrung. Da kommt uns in den Sinn: Ja, Simon Ammann, dir wünschen wir in Peking Gegenwind. Weil das im Skispringen hilft. (rst)

St.Galler Eishockey der Spitzenklasse

Der Präsident der St.Galler Eisbären ist umtriebig. Florian Blatter war mit Davos selber Meister. Nun will er mit seinem neuen Klub zu Höhenflügen ansetzen. Die richtigen Leute an Bord hat er schon. Den ehemaligen Startrainer Arno Del Curto und die NHL-Legende Joe Thornton. Noch spielen die Eisbären in der 2. Liga und sind auf dieser Ebene ein Spitzenklub. Langfristig soll es aber in der Swiss League weitergehen. Mit vielen Zuschauern. Da könnte Timo Meier helfen. Der Star aus der NHL ist oft in der Stadt anzutreffen, wenn er nicht in Nordamerika beschäftigt ist. Verdient hat Meier schon genug. Mit Thornton an der Seite Meiers gäbe es in der Stadt endlich Eishockey der Spitzenklasse. (dg)

Men only: Der Club 2000 und die Frauenfrage

Zu guter Letzt ein Thema, das in der Gesellschaft längst salonfähig geworden ist. In St. Gallen aber gibt es noch eine Bastion, die ohne Frauen auskommen will. Es handelt sich um den Club 2000, der das Rückgrat des Handball-NLA-Vereins St. Otmar ist. Es handelt sich beim Club 2000 um die grösste Businessvereinigung in der Region mit 499 Mitgliedern. Men only. Der ehrenwerten Gesellschaft würden ein paar Frauen nicht schaden. Vor allem könnte der Club 2000 dank der Aufnahme von Frauen noch mehr finanzielle Mittel generieren. Das täte dem etwas klammen TSV St. Otmar ganz gut. Schon jetzt fehlt ein Linkshänder, und für die nächste Saison ein starker Goalie. (dg)

