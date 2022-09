Fussball Wechselpanne bei Jahn Regensburg – ist ein formaler Fehler der Grund für den Abgang von Roger Stilz? Nach der Trennung von Roger Stilz am Freitag brodelt in Regensburg die Gerüchteküche. Die «Mittelbayerische» berichtet nun, dass allenfalls eine Transferpanne für den Abgang des Ostschweizers als Sport-Geschäftsführer beim 2.-Bundesliga-Klub verantwortlich war. Jetzt kommentieren 27.09.2022, 14.00 Uhr

Roger Stilz ist nicht mehr bei Jahn Regensburg unter Vertrag. Bild: Getty

Der Neuseeländer Sarpreet Singh, ausgeliehen von Bayern München, wäre nach langwierigen Schambeinproblemen zwar wieder einsatzbereit.

Doch der 23-jährige Mittelfeldspieler wird für Jahn Regensburg erst nächstes Jahr spielberechtigt sein, offenbar wegen eines formalen Fehlers beim Leihgeschäft, wie die «Mittelbayerische» berichtet.

Der Klub dementiert zwar, dass diese Panne der Grund für die Trennung von Stilz war. Offiziell hiess es, der Schweizer verlasse den Klub aus «persönlichen Gründen». Gegenüber dieser Zeitung äusserte sich der 46-jährige Stilz nicht detailliert, betonte aber die friedliche Auflösung des Vertrags. Der Goldacher war in Regensburg nur zehn Monate engagiert.

Wechsel zu Werder scheitert

Regensburg, wo auch St.Gallens früherer Goalie Dejan Stojanovic unter Vertrag ist, hat Singh für eine zweite Saison von Bayern München ausgeliehen.

Im Sommer war ein Wechsel des neuseeländischen Nationalspielers vom deutschen Rekordmeister zu Werder Bremen nach dem Medizincheck gescheitert. Singh litt weiter an hartnäckigen Schambeinproblemen, der Bundesliga-Aufsteiger verzichtete auf eine Verpflichtung.

So fand Singh erneut den Weg zurück nach Regensburg, wo er nun allerdings ohne Spielpraxis bis zum nächsten Jahr ausharren muss.

«2022 what a joke»

Der Mittelfeldspieler selbst hat womöglich am Montag erfahren, dass er eine noch längere Spielpause einlegen muss. «2022 what a joke; 2022 was für ein Witz», postete er auf Instagram, ohne dies allerdings näher zu erläutern. (red)

