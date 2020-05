Serie Was sie waren, was sie sind: Pascal Zuberbühler ist dauernd auf Achse – nun braucht aber auch er Geduld: «Es ist speziell, sehr speziell» In einer neuen Serie beschäftigt sich tagblatt.ch mit ehemaligen Ostschweizer Sportgrössen. Wie ging das Leben nach ihrer Karriere als Sportprofi weiter? Der ehemalige Schweizer Nationalgoalie Pascal Zuberbühler ist heute für Fifa und Teleclub immer unterwegs – nun arbeitet aber auch er im Homeoffice. Peter M. Birrer 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Pascal Zuberbühler dirigiert seine Teamkollegen im WM-Qualifikationsspiel Schweiz – Zypern im Hardturm Stadion am 30. Maerz 2005. Das Spiel endete 1:0. Walter Bieri/Keystone

Er wäre in diesen Tagen vermutlich unterwegs, irgendwo auf der Welt, und wenn es der Zeitplan zuliesse, stünde er am Wochenende als Experte im Fernsehstudio im Einsatz...

... aber jetzt sitzt der Mann, der vor Energie sprüht, daheim in Wallisellen und meldet: «Es ist speziell, sehr speziell.»

Der Frauenfelder Pascal Zuberbühler ist seit November 2017 beim Weltfussballverband Fifa, er kümmert sich als ehemaliger Goalie um die weltweite Ausbildung der Torhüter.

Und daneben hat er die Freiheit, für den Bezahlsender Teleclub Spiele zu analysieren. Fussball diktiert seine Agenda wie früher oder vielleicht: noch stärker. Er sagt in gewohnt euphorischer Tonlage:

«Ich bin in einer extrem privilegierten Situation. Ich kann das machen, was mir am meisten Spass macht. Es ist fantastisch!»

Die Krise bremst nun zwar auch den ehemaligen Nationalgoalie, aber ohne Fussball kommt er nicht aus. Er hat an diesem Morgen drei Laptops vor sich und analysiert Szenen von Endrunden verschiedener Stufen, von Männern und Frauen.

Ihn hat die Hingabe für den Sport als Aktiver weit gebracht, ihn zeichnet heute noch die Leidenschaft dafür aus. «Wenn die Faszination nicht mehr da wäre, würde ich sofort aufhören und etwas anderes machen», sagt Zuberbühler. Bei der Fifa hat er seinen Traumjob gefunden.

Prominente Arbeitskollegen

Arsène Wenger Daniel Dal Zennaro/EPA

Er hat in der Abteilung Technische Entwicklung mit Prominenz zu tun, etwa mit Arsène Wenger, der seit November als Direktor für globale Fussballförderung eingesetzt worden ist. Der 70-Jährige, von 1996 bis 2018 Trainer des FC Arsenal, soll Projekte anschieben, in die auch Zuberbühler involviert ist, Projekte wie die gezielte Sichtung und Entwicklung von Talenten in den Ländern, die der Fifa angeschlossen sind.

Eines der Ziele ist, vertieften Einblick in die Akademien der Länder zu erhalten und sie zu durchleuchten. Wie wird an der Basis gearbeitet? Existiert eine Philosophie? Wie werden die Spieler auch neben dem Trainingsplatz begleitet?

Zuberbühlers Aufgabe besteht darin, ein Team von Goalie-Experten aufzubauen, die in den einzelnen Ländern vor Ort arbeiten. «Früher fanden für Goalietrainer Kurse statt. Man traf sich für eine Woche irgendwo, danach gingen alle wieder nach Hause», sagt der 49-Jährige und weiter:

«Jetzt ist die Idee die, dass wir mit unseren Leuten vor Ort Hilfestellung leisten. Und das kann zwei, drei Monate lang dauern. Uns geht es darum, die Trainingslehre nicht einfach in einem Kurs zu vermitteln, sondern direkt in die Länder zu tragen.»

Zuberbühler vertritt die Überzeugung, dass das Projekt nachhaltige Wirkung haben wird und sich dank guter Ausbildner manche Karriere retten lässt. «Talente gibt es überall auf der Welt. Aber viele von ihnen versauern, wenn sie nicht richtig gefördert werden.»

Ihm ist eines auch bewusst: Projekte wie diese kosten viel Geld, und entsprechend gross ist die Erwartung an ihn und die Fifa, dass es auch einen Nutzen bringt– «und darum ist klar: Wir müssen Vollgas geben».

«Was will ich mehr?»

Pascal Zuberbühler heute

Andy Müller/Freshfocus

Er ist in seinem Element, wenn er von der Fifa berichtet. Von den Begegnungen mit den ganz Grossen des Geschäfts. Er hat wesentlichen Einfluss auf die Wahl des besten Torhüters an einem Turnier, «und wenn dann dem Auserkorenen der Goldene Handschuh überreicht wird, dann ist das für mich sehr emotional». Um anzufügen: «Ich habe die Möglichkeit erhalten, durch den Fussball mit der ganzen Welt verbunden zu sein. Was will ich mehr!»

Wann Zuberbühler wieder ausfliegen kann, ist ungewiss. Die Olympischen Spiele in Tokio sind auf 2021 verschoben worden. Die U20-WM der Frauen in Costa Rica im August sowie die U17-WM der Frauen in Indien im November wären die nächsten Anlässe, aber wer weiss schon, was daraus wird. Zuberbühler sagt:

«Mir wird trotzdem nicht langweilig.»

Er verbringt viel Zeit mit seiner Familie – «ich hatte noch nie so viel Gelegenheit dazu wie jetzt» –, macht sich aber auch viele Gedanken darüber, was gerade passiert. Er sieht Bilder aus Italien und Spanien, er liest die Fallzahlen von Coronainfizierten in der Schweiz, er sieht, wie die Krise die ganze Welt erschüttert.

«Ich habe wie viele Menschen lauter Fragen», sagt er, «wie geht das weiter? Wann wird es endlich besser? Und wie wird die Welt nachher sein?» Und er, der beruflich da zu tun hat, wo medial so viele zu Heroen ernannt werden ob ihrer sportlichen Leistungen, sagt nun mit Emotionen in der Stimme: «Die Ärzte, das Pflegepersonal, die Menschen im öffentlichen Dienst – das sind für mich Helden!»