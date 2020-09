Porträt Vorhang zu für Michael Albasini: Der Thurgauer Veloprofi bestreitet am Sonntag sein letztes WM-Rennen Am 20. Dezember feiert er den 40. Geburtstag. Am Sonntag bestreitet Michael Albasini in Italien noch sein zwölftes und letztes WM-Strassenrennen. Denn Ende Saison ist Schluss mit der Rennfahrerei. Daniel Good 23.09.2020, 11.30 Uhr

Michael Albasini 2016 an seinem Wohnort Gais. Bild: PD

3. Oktober 2004, Verona, Italien: Der Thurgauer Michael Albasini fährt seine erste Strassen-WM. Er beendet das Rennen nicht. Mittlerweile sind elf weitere WM-Teilnahmen dazugekommen. In Italien bestreitet er auch seine letzte WM: Am Sonntag in Imola schliesst sich der Kreis.

Am erfolgreichsten in Norwegen

Die beste WM-Platzierung fuhr Albasini 2017 in Bergen heraus. In Norwegen wurde er Siebter im Spurt einer grösseren Spitzengruppe. Den WM-Titel gewann damals Peter Sagan. Auch 2014 in Ponferrada war Albasini in Form. Aber die Schweiz setzte in Spanien auf Fabian Cancellara. Weltmeister wurde aber Michal Kwiatkowski. Cancellara landete auf Rang elf, Albasini klassierte sich auf dem 66. Platz - wie ein Jahr später in den USA.

Michael Albasini an der Heim-WM 2009 in Mendrisio Bild: Karl Mathis/Keystone

Weil die Heim-WM 2020 im Waadtland und Unterwallis dem Coronavirus zum Opfer fiel, war Albasini nur eine WM im eigenen Land vergönnt. 2009 in Mendrisio klassierte er sich an 82. Stelle. Leader der Schweizer war auch damals Fabio Cancellara, der den fünften Schlussrang erreichte.

Der Vater ist der Nationaltrainer

Am Sonntag setzen die Schweizer nun auf Jungstar Marc Hirschi, der fast 18 Jahre jünger ist als Albasini. Insgesamt sind sechs Schweizer am Start. Mit dem 38-jährigen, aus Italien stammenden Enrico Gasparotto trägt ein weiterer Veteran die Schweizer Farben. Der im Tessin wohnende Gasparotto wurde eingebürgert. Er startet seit dieser Saison für die Schweiz und gewann zweimal - 2012 und 2016 - das Gold Race.

Nationaltrainer der Schweizer ist Marcello Albasini, der Vater von Michael. Nicht am Start steht am Sonntag der Thurgauer Stefan Küng, der WM-Bronzemedaillengewinner von 2019. Er setzt ganz auf das Zeitfahren vom Freitag.