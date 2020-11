Vor dem Spiel gegen den FC St.Gallen sagt Lausannes bester Stürmer: «Wir haben die Mittel, um uns zu wehren» Keiner trifft für den Aufsteiger Lausanne öfter als Stürmer Aldin Turkes. Der 24-Jährige hat einen steilen Aufstieg hinter sich, musste zu Beginn der Karriere aber viele Rückschläge einstecken. Am Sonntag um 16 Uhr tritt er im Kybunpark an. Peter M. Birrer 19.11.2020, 19.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Sonntag trifft Aldin Turkes mit Lausanne auf den FC St.Gallen. Bild: Cyril Zingaro/Keystone

Die Erinnerungen an düstere Momente lassen sich nicht einfach auslöschen, und vielleicht ist das auch gut so. Aldin Turkes sagt:

«Früher dachte ich: Talent reicht, um den Durchbruch zu schaffen. Aber es war ein Irrtum. Das haben mir die Rückschläge bewusst gemacht.»

Turkes ist 24, Stürmer bei Lausanne, es läuft ihm seit Monaten bestens. Mit 22 Toren hat der bosnisch-schweizerische Doppelbürger einen massgeblichen Anteil am Aufstieg in diesem Sommer, in der Super League hat er in vier Einsätzen drei Treffer erzielt.

Mit seinen Auftritten macht er auch Werbung in eigener Sache. Er hat aus dem Ausland Offerten erhalten, nur: Darunter findet sich keine, die in ihm Begeisterung auslöst. Darum zieht er es vor, in der Westschweiz zu bleiben. Und den Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 zu verlängern.

Überstürzt in eine andere Liga wechseln, das will er nicht, und dieses Denken hat einiges mit seiner Geschichte zu tun. Als junges Talent wechselt er von Luzern zu den Grasshoppers, nähert sich bei den Zürchern der ersten Mannschaft an, einen Platz bei den Profis bekommt er allerdings nicht. Anfang 2015 zieht er weiter, von Grasshoppers zum FC Zürich, verbringt die ersten Monate bei der U21 in der Promotion League und debütiert im Februar 2016 in der Super League.

In Sevelen stellt er sich die Sinnfrage

Turkes ist 19, er wähnt sich da, wo er stets hinwollte. Aber ein paar Monate später muss er den Abstieg mit dem FC Zürich verdauen. Und weil Trainer Uli Forte nicht mit ihm plant, wechselt er nach Vaduz und zu Giorgio Contini. Unter ihm erhält er regelmässige Einsatzzeit, doch 2017 erlebt er den nächsten Abstieg in die Challenge League. Contini geht, Turkes bleibt. Und verliert die Freude am Fussball.

Er merkt, wie ihn viele abschreiben, er weiss, dass sie denken: «Das wird nichts mehr mit einer Karriere.» Oft sitzt er in seiner Wohnung in Sevelen und stellt sich Sinnfragen: «Was mache ich hier? Will ich das noch?» Manchmal fliessen Tränen, Turkes fühlt sich einsam.

Er bittet seinen Berater, ihm einen neuen Verein zu suchen, um einen neuen Anlauf nehmen zu können. Als Ausweg bietet sich Rapperswil-Jona an. Turkes sagt sofort zu. Und sagt heute:

«Etwas Besseres hätte mir nicht passieren können. In dieser Zeit wurde ich wachgerüttelt.»

Ihm wird klar, dass er bereit sein muss, den Aufwand zu erhöhen. Er absolviert mit einem persönlichen Coach Zusatztrainings und spürt, dass sich das auszahlt. 2019 steigt Rapperswil zwar in die Promotion League ab, aber Turkes ist trotzdem einer der Gewinner. 16 Tore machen ihn zusammen mit dem Krienser Nico Siegrist zum treffsichersten Spieler der Liga – und die Leistungen tragen ihm den Transfer zu Lausanne ein.

Giorigo Contini ist zum zweiten Mal Aldin Turkes Trainer. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Dort trifft er erneut auf Giorgio Contini und benötigt keine Anlaufzeit. Mit Andi Zekiri bildet er das stärkste Offensivduo der Challenge League – zusammen sind sie für 39 der 84 Lausanner Treffer besorgt, Turkes wird Torschützenkönig. «Aldin ist reif und auch aufgrund seiner Vergangenheit demütig», sagt Contini.

«Er bringt die nötige Geduld mit, ihm ist klar: Wenn er so weitermacht, kann er den Sprung ins Ausland schaffen. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu.»

Der Respekt vor den Schiedsrichtern

Was ihn ebenfalls auszeichnet: seine Zurückhaltung gegenüber Schiedsrichtern. Selbst in Momenten, in denen ein eindeutiger Fehlentscheid vorliegt. Nie würde er es wagen, einen Unparteiischen öffentlich zu kritisieren – weil sonst familieninterne Diskussionen garantiert wären. Vater Dzevad betreut als Masseur die besten Schweizer Schiedsrichter jeweils im Trainingslager auf Gran Canaria, Bruder Mirel leitet selber Partien in der Challenge League und ist in der Super League vierter Offizieller. Turkes sagt:

«Ich habe grossen Respekt vor den Schiedsrichtern. Ich weiss, wie schwierig ihre Aufgabe ist.»

Der 1,93 Meter grosse Stürmer absolvierte Länderspiele für die Schweiz auf verschiedenen Juniorenstufen. Unlängst erhielt er nun einen Anruf aus Bosnien – ein Aufgebot für die A-Nationalmannschaft. Er musste jedoch kurzfristig absagen, weil sein Coronatest positiv ausfiel. «Ich brauchte ein paar Tage, um die Enttäuschung wegzustecken», sagt er. Auf Edin Dzeko hatte er sich besonders gefreut, sein Vorbild von der AS Roma. Aber dann meldete dieser sich ebenfalls ab – wegen eines positiven Testergebnisses.

Zehn Tage hat Turkes in Quarantäne verbracht und das 0:1 gegen Lugano vor zwei Wochen am Fernsehen mitbekommen. Es war die erste Niederlage der Waadtländer im fünften Spiel. «Wir dürfen mit dem Start zufrieden sein», findet der 24-Jährige, der sich nun auf sein Comeback am Sonntag um 16 Uhr im St.Galler Kybunpark freut. Er sagt:

«Wir stellen uns auf einen dynamischen Gegner ein, der schwer zu verteidigen ist. Aber wir haben die Mittel, um uns zu wehren.»