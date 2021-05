Vor dem Cupfinal FCSG-Liebling Basil Stillhart: Wie er tickt und kickt – und wie es zum Mythos ums Blondsein kam Spätestens das Tor im Halbfinal gegen Servette macht Basil Stillhart zum Mister Cup 2021. Ein cooler Typ war der Sirnacher schon davor. «Einer von uns», wie man so schön sagt. Und einer, der weder singen noch zeichnen kann. Christian Brägger 20.05.2021, 12.00 Uhr

Der polyvalent einsetzbare Basil Stillhart ist für den FC St.Gallen ein Glücksfall. Bild: Freshfocus

Es ist nur so ein Gefühl. Basil Stillhart trägt es in sich, ziemlich intensiv sogar, er kann sich nicht genau erklären, weshalb, und die Faktenlage stimmt dann ja sowieso nicht: Doch wenn der 27-Jährige die natürlich braunen Haare schön blond gefärbt hat, wähnt er sich auf der Siegerseite – und der FC St.Gallen reüssiert. Auch der FC Thun habe dann jeweils einige Male gewonnen, sagt er.

Als die Berner Oberländer am Ende der vergangenen Saison den bitteren Gang in die Challenge League antreten mussten nach der verlorenen Barrage, war er kein Blondschopf. Als St.Gallen in diesem Januar den Spielbetrieb gegen Vaduz wieder aufnahm, war Stillhart hellhaarig, es gab ein 2:0 und erst in der Folge viele Niederlagen. Und erst recht spielte der Sirnacher am 5. Mai in Genf mit blond gefärbter Frisur, dazu war sie noch kurz: Sein goldener Treffer in der 83.Minute brachte den fast schon historischen Einzug in den Cupfinal. Es war ein intuitiver Geniestreich, ein Tor, an das man sich vermutlich lange erinnern wird.

Basil Stillhart rutscht auf den Knien Richtung Boris Babic. Und schürft sich dabei die Haut auf. Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE

Stillharts unmittelbare Reaktion sprach Bände, die Anspannung schien sich von jeder Faser seines Körpers zu lösen. Vollgepumpt mit Adrenalin schrie und spurtete er drauflos, erspähte Nicolas Lüchinger und Boris Babic, rutschte mit ausgebreiteten Armen auf den Knien an die jubelnden Team­gefährten heran – und schürfte sich die Haut auf. Er sagt:

«Danach musste ich meine Wunden eine Woche lang mit Bepan­then behandeln.»

Der Königstransfer: Stets volle Pulle, mit purer Hingabe

So ist er, Basil Stillhart, stets volle Pulle und mit purer Hingabe, «einer von uns», wie es heisst. Und so tickt er, Basil Stillhart, mit inneren Stimmen und fussballerischen Instinkten. Dabei fand er im Prinzip dank einer glücklichen Fügung zu den Ostschweizern. Er erholte sich in den Ferien gerade von den Strapazen der Thuner Abstiegssaison, als Alain Sutter sich telefonisch bei ihm meldete. Der Sportchef des FC St.Gallen erwog eine Verpflichtung, es folgte bald ein intensives Gespräch mit Trainer Peter Zeidler, und als der Transfer in trockenen Tüchern und der bis 2023 gültige Kontrakt unterschrieben war, erhielten sie im Berner Oberland kolportiert etwas mehr als eine Viertelmillion Franken.

Der FC St.Gallen erkannte in Stillhart den Königstransfer, die Gründe von damals haben bis heute Gültigkeit. Der Spieler ist polyvalent einsetzbar, hinter den Spitzen, als Sechser und auf der Seite im Mittelfeld mit dem Drang ins Zentrum, als Aussen- wie Innenverteidiger; dabei agiert er selbst vorzugsweise in der Abwehrzentrale. Stillhart tut dem Gefüge der jungen Mannschaft als Routinier gut, und vor allem: Er gilt als «cooler Typ», mit Worten wie Taten.

Das alles macht ihn nicht erst seit dem Tor im Halbfinal zum Glücksfall für den Klub, der stets auch um Identifikation und Lokalkolorit in den Kaderreihen bemüht ist. Dabei sind für Stillhart Erfolgserlebnisse gegen Servette nicht aussergewöhnlich; einen Viertel seiner bislang 20 Tore in der Aktivzeit, darunter auch jene mit dem Stammklub FC Wil, erzielte er gegen die Genfer.

St.Gallen hat mit Stillhart Identifikation und Lokalkolorit gefunden

Womöglich ist es ein bisschen verwegen, Stillhart als «Mister Cup 2021» zu bezeichnen, als das St.Galler Gesicht dieses Wettbewerbs. Doch irgendwie passt diese Zuschreibung auf keinen besser als auf ihn. Zumal der Schweizer Cup mehr als die Meisterschaft erfordert, für ein paar wenige Momente parat zu sein, und Ausrutscher sofort bestraft werden. Das Kraftpaket, das sich gerne im Fitnessstudio schindet und bald das Trainer-C-Diplom anstrebt, sagt: «Im Cup lief es uns in diesem Jahr, wir überzeugten und warfen auf dem Weg in den Final mit YB, GC und Servette starke Widersacher hinaus.»

Und dann gibt es noch diese Geschichte mit dem FC Thun aus dem Sommer 2018. Im Trainingslager im bernischen Schönried forderte der damalige Trainer Marc Schneider die Spieler auf, ihre Träume auf ein Blatt Papier zu zeichnen. Also malte Stillhart einen Pokal, zumindest sollte es einer sein.

«Zeichnen und singen kann ich überhaupt nicht, in diesen Dingen bin ich kein Talent. Aber einen Pokal, den wollte und will ich bis heute unbedingt gewinnen.»

Der Thurgauer nahm das Bild mit in die Thuner Kabine, hängte es in seinen Spind, vor jedem Training und Heimspiel sah er es sich an. Prompt war die Mannschaft Monate später im Cupfinal und Stillharts Sehnsucht nahe dem Ziel.

Auch mit Thun lief Stillhart teilweise mit blonder Mähne auf. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Er war unglaublich stolz auf das Erreichte, gerade mit diesem Klub, der doch so gerne die Grossen «trätzelte». Leider ging die Zeichnung verloren (respektive er vergass sie beim Abschied aus Thun in seinem Kasten, «vielleicht hängt sie ja heute noch da») wie der Final in Bern gegen Basel. Stillhart konnte nach dem 1:2 im damaligen Stade de Suisse die Tränen nicht zurückhalten, die Enttäuschung war riesengross, auch weil der siegreiche Favorit vom Rheinknie nicht besser war.

Für Stillhart ist der Cupsieg möglich mit einer normalen Leistung

Heute ist Stillhart wieder unglaublich stolz, es in den Cupfinal geschafft zu haben, gerade mit dem FC St. Gallen, der sich doch so sehr nach einem Titel sehnt. Und besonders nach dieser schwierigen Saison, in der auch Stillhart nach dem guten Beginn wie die Mitspieler in der zweiten Saisonhälfte ein Formtief bezog. «Es war ganz einfach: Wir erzielten zu wenige und erhielten zu viele dumme Tore», sagt er.

St. Gallens Basil Stillhart, rechts, gegen Sions Anto Grgic, im Fussball Super League Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Sion, am Sonntag, 9. Mai 2021, im Kybunpark in St. Gallen. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der gelernte Schreiner versuchte ob des dahinschmelzenden Vorsprungs auf den Barrageplatz ruhig zu bleiben, er schaffte dies nicht immer, den Fokus aber, den bewahrte er sich stets. Seit dem 5:0 gegen Lausanne ist die drückende Last dieser komplizierten Spielzeit endlich vorbei, es folgt nun das Zückerchen gegen Luzern. Für Stillhart sind die Zentralschweizer eines der besseren Teams in der Super League, offensiv stark. «Aber besser als St.Gallen sind sie nicht. Wenn wir eine normale Leistung abliefern, ist ein Sieg möglich. Das wäre der Hammer.»

Es wäre naheliegend, doch Basil Stillhart will sich beim FC St.Gallen vor dem Final kein neues Pokalbild malen, schon gar nicht mehr jetzt.

«Wenn wir gewinnen, brauche ich sowieso keine neue Zeichnung mehr.»

Freundin Nadine Riesen spielt derzeit bei den YB-Frauen Fussball, den Weg nach Bern kennt er bestens. Und er weiss, wie dort am Pfingstmontag, im Wankdorf, seine Haare aussehen: Sie werden blond sein.