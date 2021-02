VOR 45 Jahren Überraschung: Der St. Galler Ernst Good gewinnt Olympiasilber im Riesenslalom Im Weltcup siegte er nie. Aber als es an den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck ernst wurde, schlug der heute 71-jährige Sarganserländer Ernst Good zu: Platz zwei hinter Heini Hemmi, aber vor Ingemar Stenmark, dem Rekordsieger im Weltcup. Daniel Good 09.02.2021, 10.36 Uhr

Olympiasieger Heini Hemmi (links) und sein Teamkollege und Silbermedaillengewinner Ernst Good. Bild: Keystone (Innsbruck, 10. Februar 1976)

Es war steil wie selten zuvor in einem Riesenslalom. Die Schweizer waren Aussenseiter. Als Topfavorit startete der Südtiroler Gustav Thöny. Hemmi und Good waren sogar verabandsintern umstritten und hatten Mühe, sich in der Nationalmannschaft zu behaupten. Good wurde einmal in die zweite Trainingsgruppe zurückgestuft.