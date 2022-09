Vor dem Derby Wie die Unihockeyklubs Waldkirch-St.Gallen und Floorball Thurgau immer professioneller werden und weshalb die Thurgauer vom FCSG träumen Am Sonntag um 17 Uhr treffen die beiden Teams erstmals in der höchsten Liga aufeinander. Unihockey gehört zu den beliebtesten Sportarten des Landes. Doch die Klubs an der Spitze haben zu kämpfen. «Wenn etwas nachhaltig aufgebaut werden soll, braucht es dringend bessere Infrastrukturen», sagt Armin Brunner, der Trainer von Waldkirch-St.Gallen. Patricia Loher Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Andrin Zellweger von Waldkirch-St. Gallen (links) im Meisterschaftsspiel gegen Chur: Die Ostschweizer gewinnen mit 7:4. Bild: Reto Martin (St.Gallen, 17. September 2022)

Mit 34'000 lizenzierten Spielerinnen und Spielern ist Unihockey in der Schweiz in den Teamsportarten die Nummer zwei hinter dem Fussball. Unihockey gehört also zu den liebsten Hobbys der Schweizerinnen und Schweizer, gelernt haben sie den Sport oft in der Schule oder im Turnverein.

An der Spitze jedoch kämpfen die Klubs um Anerkennung und bessere Rahmenbedingungen. Thomas Eberle, Präsident des NLA-Vereins Waldkirch-St.Gallen, sagt: «Wir müssen das Image, ein Schulsport zu sein, abstreifen.» Und Benjamin Kuhn, sein Pendant bei NLA-Aufsteiger Floorball Thurgau, erklärt:

Benjamin Kuhn, Präsident von Floorball Thurgau. Bild: PD

«Wir wollen ernst genommen werden. Vor allem von Wirtschaft und Politik.»

Am Sonntag treffen die beiden Mannschaften zum ersten Mal in der höchsten Liga aufeinander. Weil mehr Publikum erwartet wird als sonst, weicht Gastgeber Waldkirch-St.Gallen in die Kreuzbleichehalle aus.

Dreimal im Playoff, Frauen in der NLA

Sowohl im Thurgau als auch in St.Gallen ist in den vergangenen Jahren Herzblut und Geld investiert worden. Während Waldkirch-St.Gallen lange darum kämpfte, endlich ins NLA-Playoff zu kommen, hat die Mannschaft dieses Ziel zuletzt dreimal in Folge erreicht. Zudem schafften die Frauen den Sprung in die NLA. Die Männer von Floorball Thurgau stiegen zum Ende der vergangenen Saison erstmals überhaupt in die höchste Liga auf. «Darauf haben wir lange hingearbeitet», sagt Kuhn.

Die Strukturen in Weinfelden sind so professionell wie eben möglich, der Klub beschäftigt vier finnische Trainer, die alle von ihrem Beruf leben können. Natürlich kann das Floorball Thurgau nicht alleine stemmen. Die Coaches unterrichten auch an der Sportschule in Erlen, wo die Unihockey-Nachwuchshoffnungen die Oberstufe besuchen, aber anstatt der Freifächer Trainings absolvieren.

Anders ist das Modell in St.Gallen: Trainer Armin Brunner, früherer Schweizer Nationalspieler, ist vom Klub zu 25 Prozent angestellt. In einem 25-Prozent-Pensum arbeitet Brunner zudem als Sportlehrer in Schwellbrunn, die restliche Zeit ist er Hausmann. Der 39-Jährige ist Vater von drei Kindern.

Der heutige Trainer war als Aktiver auch in Schweden engagiert, im Unihockeysport das Vorzeigeland schlechthin. In Skandinavien hat Brunner miterlebt, wie innert kurzer Zeit Hallen für Zehntausende Fans gebaut wurden. «Und am TV ist der Unihockeysport dauerpräsent.»

Auch in der Schweiz wird das eine oder andere Spiel im Fernsehen übertragen, aber hinter Fussball und Eishockey hat der Unihockeysport einen schweren Stand.

Jukka Ruotsalainen, finnischer Trainer von Floorball Thurgau. Bild: Mario Gaccioli

Vieles hängt da auch mit den Infrastrukturen ­zusammen, die oftmals nicht genügen, um eine qualitativ hochstehende Liveübertragung zu garantieren. Floorball Thurgau absolviert seine Heimspiele in der Weinfelder Paul-Reinhart-Halle, die der Klub mit Schulklassen teilt. Hier finden bis zu 700 Zuschauer Platz.

Zwar nennen sie die Einheimischen liebevoll «Pauli», trotzdem träumt Präsident Kuhn von einer Arena wie in Winterthur, die den Anforderungen einer Spitzensportmannschaft gerecht wird. Wo es für das Publikum komfortabel ist, mit dem Catering Geld verdient werden kann, Sponsoren einen Platz finden, um zu werben.

Kuhn, der Floorball Thurgau seit Sommer 2021 vorsteht, sagt:

«Wir möchten, dass Unihockeyspiele zu einem Event werden. So, wie die Partien des FC St.Gallen im Kybunpark.»

So hat der Klub erstmals in seiner Geschichte eine Teilzeitstelle an eine Eventmanagerin vergeben. Sie soll den Klub vermarkten. In Bezug auf eine neue Halle sei jedoch noch nichts in Planung, «aber wir denken gross», sagt Kuhn.

Die verlockende Vision im Gründenmoos

In St.Gallen sind sie einen Schritt weiter. Es gibt die Vision, dass im Gründenmoos dereinst ein Leistungssportzentrum für verschiedene Sportarten entstehen soll. Vorgesehen ist unter anderem, eine Ballsporthalle zu errichten, die uneingeschränkt von Unihockey- und Handballklubs benutzt werden kann.

Thomas Eberle, Präsident Waldkirch-St.Gallen. Bild: PD

Das Grossprojekt muss allerdings noch einige Hürden nehmen, die Kosten betragen 100 Millionen Franken. Eberle sagt, wenn alles reibungslos verlaufe, könnte die Halle in vielleicht fünf Jahren bezugsbereit sein.

Derzeit bestreitet Waldkirch-St.Gallen die Heimspiele im Tal der Demut. 600 Zuschauer finden hier Platz. Auch die St.Galler Unihockeyspieler müssen ihre Trainings an Randzeiten durchführen, der Betrieb muss für jedes Meisterschaftsspiel aufs Neue hochgefahren werden.

Trainer Brunner sagt:

Armin Brunner, Trainer Waldkirch-St.Gallen. Bild: PD

«Wenn etwas nachhaltig aufgebaut werden soll, braucht es dringend bessere Infrastrukturen.»

Denn nur so wird es möglich sein, mehr Gelder zu generieren, um die Professionalisierung voranzutreiben.

Sowohl bei Waldkirch-St.Gallen als auch bei Floorball Thurgau gehen alle Spieler, auch die ausländischen Akteure, zumindest Teilzeit einer Arbeit nach oder sind Studenten. Das Jahresbudget von Waldkirch-St.Gallen und Floorball Thurgau beträgt, für den ganzen Klub, jeweils 500'000 Franken.

«Spieler sollen wegen des Aufstiegs bei uns bleiben»

Ehrenamtlich zu stemmen sind die Anforderungen aber schon lange nicht mehr. Nebst einer Eventmanagerin verfügt Floorball Thurgau auch über eine ­Geschäftsstelle, die auf Mandatsbasis betrieben wird. Waldkirch-St.Gallen hat in einem Teilzeitpensum einen Sport­koordinator angestellt, der ­ausgebildeter Berufstrainer ist. Zudem verfügt der Klub über eine Teilzeitstelle «Services».

Eberle, der selbst in den 1990er-Jahren Fussballer beim FC St.Gallen war, sagt:

«Wir wollen der Unihockey-Leuchtturm sein in unserer Region.»

Und Kuhn erklärt, weshalb der Aufstieg das grosse Ziel von Floorball Thurgau war: «Unsere Spieler sollen bei uns im Thurgau die Möglichkeit haben, in der höchsten Liga zu spielen. Zuvor bildeten wir Akteure aus, die uns dann verlassen haben.»

Zuerst spielen die Frauen Im Vorfeld des Derbys zwischen Waldkirch-St.Gallen und Thurgau spielen am Sonntag auch die NLA-Frauen von Waldkirch-St.Gallen. Sie treffen um 14 Uhr in der Kreuzbleiche auf Dürnten-Bubikon-Rüti. Die Gäste sind ebenso mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet wie die Ostschweizerinnen. Die ersten Punkte würden beiden Teams guttun – es darf eine umkämpfte Partie erwartet werden. (nl)

