Von St. Gallen nach Los Angeles: Goalie Jonathan Klinsmann wechselt in die MLS Jonathan Klinsmann hat bei Los Angeles Galaxy einen Vertrag unterschrieben. In St. Gallen war er stets die Nummer zwei geblieben. Ralf Streule 21.08.2020, 12.06 Uhr

Goalie Jonathan Klinsmann, im Testspiel zwischen dem FC St. Gallen und Sporting Lissabon im Juli 2019.

Benjamin Manser

Jonathan Klinsmann hatte beim FC St. Gallen wenig Glück. Mit der Ansage, bald die Nummer eins sein zu wollen, trat er im Sommer 2019 an. Letztlich reichte es ihm zu einigen Test- und zwei Cup-Einsätzen. Im zweiten Cupspiel, bei der Niederlage gegen Winterthur, kassierte er die Rote Karte. Und auch danach blieb er stets hinter den Nummern eins Dejan Stojanovic und Ati Zigi. Eine mehrwöchige Verletzungspause kam dazu. In den vergangenen Tagen ging das Engagement Klinsmanns in der Ostschweiz zu Ende.

Nun geben die Los Angeles Galaxy, das Team aus der amerikanischen Major League Soccer (MLS), die Verpflichtung des 23-Jährigen bekannt. Der Sohn des einstigen Bundestrainers Jürgen Klinsmann wird somit ablösefrei übernommen. Ob Klinsmann in Los Angeles erste Wahl sein wird, ist aber offen. Derzeitiger Stammgoalie ist Medienberichten zufolge David Bingham - zudem sind weitere zwei Ersatzgoalies angestellt.

Für Klinsmann ist es eine Rückkehr in seine Heimat. Er wuchs in Newport Beach in Kalifornien auf.