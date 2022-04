Handball: St.Otmar verliert in der NLA gegen Pfadi Winterthur.

Handball Von Pfadi Winterthurs Tempo zermürbt – St.Otmar gehen die Kräfte aus Die St.Galler NLA-Handballer verlieren daheim gegen flinke Winterthurer 27:32 (13:14). Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 03.04.2022, 21.42 Uhr

St.Otmars Taktik ist auf Distanzwürfe angelegt. Dominik Jurilj (Mitte) versucht im Spiel gegen Winterthur sein Glück. Bild: Tobias Garcia

Obwohl der TSV St.Otmar im Heimspiel gegen Meister Pfadi Winterthur mehrheitlich in Rückstand gelegen hatte, bot sich den St.Gallern fünf Minuten vor Ende die Möglichkeit auf den 27:28-Anschlusstreffer. Doch Andrija Pendics Kreisanspiel landete bei den Zürchern, die im Gegenstoss in der Person von Kevin Jud einen Penalty herausholten. So hiess es statt 27:28 plötzlich 26:29. Nach diesem Rückschlag war das Heimteam zu keiner Reaktion mehr fähig. Pfadi Winterthur baute den Vorsprung bis zum Ende noch auf 32:27 aus.

Die 1120 Zuschauer in der Kreuzbleiche erlebten das Aufeinandertreffen zweier komplett unterschiedlicher Taktiken. Auf der einen Seite St.Otmar, das in der Offensive – auch aufgrund des weiterhin schmalen Kaders – auf Positionsangriff, Kreisanspiele und Distanzwürfe setzte. Auf der anderen Seite Pfadi Winterthur, das – wenn immer möglich – Tempo bolzte oder auf Gegenstösse und die schnelle Mitte setzte. Mit dieser Taktik zermürbten die Zürcher vor allem gegen Spielende die immer müder wirkenden St.Galler Defensivspieler. Vor allem aus dem linken Rückraum agierte Winterthur über Roman Sidorowicz und Regisseur Jud mit viel Geschwindigkeit und Athletik. Mal für Mal liessen sie die zwar grossen, aber nicht immer tempofesten Deckungsspieler im Eins-gegen-eins stehen.

Die sportlichen Qualitäten der Winterthurer musste nach dem Spiel auch St.Otmars Co-Trainer Andy Dittert anerkennen. «Sie spielen einen modernen Handball und setzen ihre taktischen Möglichkeiten gekonnt um.» Und weiter: «Irgendwann sind uns dann die Kräfte ausgegangen.» Was verständlich ist. Antonio Juric beispielsweise war der einzige Kreisläufer und musste auch defensiv im Innenblock ein grosses Pensum abspulen. Ähnliches gilt für Ariel Pietrasik und Andrija Pendic, die beide vorne und hinten gefragt waren. Zwar überzeugten Pietrasik mit elf und Juric mit fünf Toren, dem Kräfteverschleiss vorne mussten sie aber in der Abwehr Tribut zollen.

In der Tat wirkten die St.Galler am Ende müde, während Pfadi munter durchwechseln konnte und weiterhin mit hoher Geschwindigkeit agierte. Auch vom Goaliegespann kam wenig Unterstützung. Nach starker Anfangsphase liess Becir Perazic im Tor St.Otmars immer mehr nach und parierte total lediglich acht Bälle. Unglücklich verlief auch das Kurzcomeback Aurel Bringolfs nach überstandener Coronainfektion. Der Nationaltorhüter musste nach vier Würfen, die hinter ihm im Netz landeten, seinen Platz wieder räumen. So brachten die Gäste den Sieg einigermassen mühelos über die Runden.

Vor der letzten Qualifikationsrunde spitzt sich damit die Lage in der Tabelle zu. St.Otmar steht derzeit auf Rang fünf, könnte aber bei einer Niederlage gegen den souveränen Tabellenersten Kadetten Schaffhausen noch bis auf Rang sieben zurückgereicht werden. Die Folge wäre, dass die St.Galler dann im Playoff-Viertelfinal erneut auf Pfadi Winterthur träfen. Die Partie vom Sonntag hat jedoch gezeigt: Dieses Szenario gilt es für das Team von Trainer Zoltan Cordas zu verhindern. Das Problem: Der letzte St.Galler Sieg in Schaffhausen datiert vom 23. November 2014.

