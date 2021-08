Premiere für den Stadtwerk-Cup des LC Brühl im Sommer.

Handball Stadtwerk-Cup: Das internationale Brühler Handballturnier hat vom Winter in den Sommer gezügelt Der Stadtwerk-Cup des LC Brühl findet erstmals als Saisonvorbereitungsturnier im August statt. Fritz Bischoff 12.08.2021, 21.58 Uhr

Martina Pavic und der LC Brühl starten am Freitag um 18.15 Uhr ins Turnier. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nach dem coronabedingten Ausfall im Jahr 2020 findet der Stadtwerk-Cup, das internationale Handballturnier der Frauen des LC Brühl, in diesem Jahr wieder statt. Die 35. Austragung bricht jedoch mit einer grossen Tradition. Das Turnier wird von heute Freitag bis zum Sonntag in der Sporthalle Kreuzbleiche in St.Gallen durchgeführt.

Damit findet das renommierte Turnier zum ersten Mal seit der Einführung im Sommer statt. Als der Anlass 1986 auf Initiative von Paul Spiess ins Leben gerufen wurde, sollte er dem LC Brühl als Vorbereitung auf die Rückrunde der Meisterschaft und auf die Europacup-Spiele dienen. Das Turnier wurde zwischen Weihnachten und Neujahr ausgetragen, später jeweils kurz vor Weihnachten. Doch es zeigte sich immer deutlicher, dass der Termin gerade für starke ausländische Teams nicht immer ideal war. Zahlreiche Absagen, Umdispositionen und auch Teams ohne ihre stärksten Spielerinnen waren die Folge.

Teams aus der Slowakei, Frankreich und Deutschland

Mit der diesjährigen Durchführung wird der Stadtwerk-Cup neu als Sommervorbereitungsturnier positioniert und soll, da er nicht mehr parallel zu den Welt- und Europameisterschaften im Frauenhandball läuft, zusätzlich an Attraktivität gewinnen. Für die erste August-Auflage konnten drei attraktive Gastteams gefunden werden. Fast schon als Stammgast in den letzten Jahren kann man den TuS Metzingen aus der ersten Bundesliga in Deutschland bezeichnen.

2019 war Metzingen bereits Gast am Stadtwerk-Cups. Michel Canonica

Der Verein hat die vergangene Bundesliga-Saison auf dem dritten Platz abschlossen. Auch Iuventa Michalovce zählte in der jüngeren Vergangenheit schon zum Teilnehmerfeld des Turniers. Die Slowakinnen spielen in der Women’s Handball International League (WHIL), einer internationalen Meisterschaft mit Teams aus Tschechien und der Slowakei, die sie in den vergangenen Jahren mehrfach gewinnen konnten. Komplettiert wird das diesjährige Teilnehmerfeld von Achenheim Truchtersheim Handball aus Frankreich. Die ambitionierten Elsässerinnen beendeten die vergangene Spielzeit auf Rang zwei in der zweithöchsten französischen Liga und streben in der kommenden Spielzeit nach mehr. Dafür sicherte sich die Equipe per Leihe auch für eine Saison die Dienste von Brühls talentierter Kreisläuferin Tabea Schmid.

Ideale Standortbestimmung

Für den gastgebenden LC Brühl ist das Turnier eine ideale Standortbestimmung im Hinblick auf die kommende Saison. Diese beginnt für die St.Gallerinnen bereits in zwei Wochen mit dem Supercup gegen den LK Zug. «Nach drei Spielen innerhalb von drei Tagen gegen starke Teams werden wir wissen, wie unser Vorbereitungsstand ist. Von daher ist der Sommertermin unseres Turniers ideal», sagt Trainer Nicolaj Andersson, für den die Saisonvorbereitung wegen zahlreicher verletzter Spielerinnen nicht befriedigend verlaufen ist. «Trotzdem sind wir für das Turnier bereit.»

Spielplan Stadtwerk-Cup 2021

Freitag: 18.15 Brühl – Achenheim Truchtersheim. – 20.15 Metzingen – Iuventa Michalovce. – Samstag: 17.00 Brühl – Iuventa Michalovce. – 19.00, Achenheim Truchtersheim – Metzingen. – Sonntag: 14.00 Iuventa Michalovce – Achenheim Truchtersheim. – 16.00 Metzingen – Brühl.