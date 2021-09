Nach dem Schritt ins Ausland Vom Rekord- zum Serienmeister – wie sich die frühere Brühler Handballerin Kerstin Kündig in der neuen Welt der Bundesliga zurechtfindet Kerstin Kündig wagte vor einem Jahr den Schritt zu einem deutschen Topklub – und hat sich durchgesetzt. Malin Altherr 21.09.2021, 05.00 Uhr

Thüringens Kerstin Kündig beim Saisonauftakt gegen Bensheim. Die Teams trennen sich 22:22. Bild: PD

Noch vor zwei Jahren spielte Kerstin Kündig beim Schweizer Rekordmeister Brühl in St.Gallen, heute läuft die 28-Jährige für den deutschen Serienmeister Thüringer HC auf.

Die Bundesliga der Frauen gehört zu den besten Spielklassen der Welt. Kündig hat den Sprung geschafft und sich in Deutschland einen guten Namen gemacht.

In der ersten Saison erreichte die Zürcherin mit ihren neuen Teamkolleginnen den vierten Rang. Die frühere Brühlerin wohnt in Erfurt und hat sich gut eingelebt. «Der Handballsport hat in Deutschland einen höheren Stellenwert als in der Schweiz», sagt sie. Die Strukturen sind professioneller und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist grösser.

Kündig will Biologie unterrichten

Doch Kündig hat nicht nur sportlich grosse Ziele, auch ihre Ausbildung bedeutet ihr viel. Nach der Matura schloss sie nach sechs Jahren ihren Master in Medizintechnik an der ETH in Zürich ab.

Im Moment macht sie ihr Lehrdiplom, um später an Kantonsschulen das Fach Biologie zu unterrichten. Dafür fehlt Kündig nur noch ein Abschlussgespräch. Sie sagt:

«Ich kann es mir gut vorstellen, auch bereits während meiner Handballkarriere zu unterrichten.»

Eine Vollzeitanstellung ist aber nicht möglich, denn neben fünf Hallentrainings am Abend und den Spielen am Wochenende oder unter der Woche kommen auch noch vier Athletik- oder Wurftrainings am Morgen dazu.

In der Vorbereitung bestehen die Athletiktrainings aus Zwölf-Kilometer-Läufen, welche die Spielerinnen dreimal pro Woche absolvieren müssen.

Zur Person Bild: PD Kerstin Kündig, Handballerin Angefangen mit Handball hat Kerstin Kündig bei Pfäffikon-Fehraltorf. Mit 16 Jahren debütierte sie in der NLA bei Yellow Winterthur. 2014 wechselte sie nach St.Gallen zu Brühl. Zweimal feierte die Rechtshänderin den Schweizer-Meister-Titel, zweimal wurde sie Cupsiegerin und zweimal Supercup-Siegerin. 2017, 2020 und 2021 wurde Kündig an den Swiss Handball Awards als beste Schweizer Spielerin ausgezeichnet. (maa)





Für Thüringens Trainer Herbert Müller geht es bei diesen Läufen in erster Linie um den Teamzusammenhalt und um die Tatsache, dass die Spielerinnen lernen, durchzubeissen und nicht aufzugeben. Kündig sagt: «Es ist ein tolles Gefühl für die ganze Equipe, wenn wir die Zwölf-Kilometer-Läufe gemeinsam gemeistert haben.»

Das Angebot nach dem Spiel

Entdeckt wurde Kündig auf spezielle Art. Denn es ist aussergewöhnlich, dass sich ein Trainer der deutschen Bundesliga nach Tschechien an ein Freundschaftsturnier von Nationalteams verirrt.

Doch für Müller ist das nichts Ungewöhnliches, denn neben seinem Trainerjob beim siebenfachen deutschen Meister Thüringen ist er noch Coach des österreichischen Nationalteams. Videostudien von den gegnerischen Spielerinnen sind für ihn Alltag.

So wurde er auf Kündig aufmerksam, als sie mit der Schweiz gegen Österreich spielte. «Nach dem Spiel kam Herbert zu mir und hat gesagt, dass wenn ich meine Leistung, die ich gegen Österreich abgerufen hatte, im nächsten Spiel bestätige, er mich nach Deutschland holen würde.»

Tatsächlich kam nach ein paar Wochen ein Anruf aus Deutschland und Kündig wurde das Angebot unterbreitet, für zwei Jahre nach Thüringen zu wechseln.

Mindestens vierstündige Anreisen

Ein grosser Unterschied zur Schweiz sind die mindestens vierstündigen Anreisewege zu den Auswärtsspielen, doch das sei kein Problem, sagt Kündig.

Während der Fahrt werden wichtige Dinge wie Besprechungen, Spielanalysen und Videostudium des Gegners durchgeführt. Für Kündig war es am Anfang anspruchsvoll, bis sie alle Spielerinnen der anderen Teams kannte. Sie sagt lachend:

«In der Schweiz wusste ich, wer wo spielt, in Deutschland war es am Anfang ein bisschen wie Wörter lernen.»

Für den deutschen Serienmeister sind die Ziele für jede Saison ungefähr gleich. Mindestens der fünfte Platz muss erreicht werden, damit Thüringen einen internationalen Startplatz erhält. In der vergangenen Saison platzierte sich das Team von Müller auf dem vierten Rang.

Doch die Spielerinnen aus Erfurt hatten höhere Ansprüche. Sie konnten ihre Leistung nicht über die ganze Saison konstant halten und hatten viele Hochs und Tiefs. Trotzdem haben sie in der Rückrunde nur ein Spiel verloren, was zeigt, wozu sie eigentlich fähig gewesen wären.

Das Team hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Abwechslung in die Aufstellung zu bringen, war schwer, da von allen Rückraumspielerinnen nur zwei bis drei einsatzbereit waren.

Elf Spielerinnen sind gegangen

Auch auf diese Saison hin gab es einen Umbruch, elf Spielerinnen haben den Klub verlassen, das Team besteht jetzt aus 16 Nationalitäten. Die Vorbereitung hat Thüringen ohne eine Niederlage abgeschlossen. Auch der Saisonstart verlief nicht schlecht, aus drei Spielen sicherte sich die Equipe fünf Punkte und belegte dritten Platz. Trotzdem gebe es noch Dinge zu verbessern. Kündig sagt:

«Mit den Endresultaten können wir zufrieden sein, doch unser Team ist noch nicht so gut eingespielt, wie es sein könnte.»

Ob die Schweizerin nach diesen zwei Jahren noch in ein anderes Land wechselt? «Solange ich mich wohlfühle, bin ich für jedes Land und für jedes Team offen.»

Kerstin Kündig (Mitte) im Einsatz mit dem Schweizer Nationalteam gegen die Däninnen Sarah Iversen (links) und Celine Lundbye. Bild: Ennio Leanza/Keystone

EM-Qualifikation für die Schweizerinnen?

Auch mit dem Nationalteam hat Kündig hohe Ziele: «Wir sind gut genug, um mit den grossen Nationen mitzuhalten und uns für eine Endrunde zu qualifizieren». Anfang Oktober reist Kündig mit der Schweiz nach Russland, um das erste EM-Qualifikationsspiel gegen die Olympiazweiten zu bestreiten. Ein paar Tage später spielt das Team von Martin Albertsen zu Hause gegen Polen. «Russland gehört momentan zu den besten Nationen der Welt. Doch das heisst nicht, dass wir keine Chance haben.»