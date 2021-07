Challenge League Vom 2:0 zum 2:3: Dem FC Wil gelingt es gegen Vaduz nicht, eine 2:0-Führung zu verwalten Zum Saisonstart in der Challenge League setzt es für den FC Wil gegen Vaduz eine Enttäuschung ab. Gianluca Lombardi 25.07.2021, 20.59 Uhr

Zweifacher Torschütze in der Schlussphase: der Vaduzer Tunahan Cicek (Mitte). Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus

Vor allem in der ersten Halbzeit sprach eigentlich fast alles für das Heimteam. Bereits in der zweiten Minute zog Wils Sebastian Malinowski ein erstes Mal über links los, sein Abschluss ging aber ins Aussennetz. Der Super-League-Absteiger Vaduz war in dieser Phase nicht auf der Höhe des Geschehens.

Ein erstes Ausrufezeichen für die Liechtensteiner gelang Mittelfeldspieler Gabriel Lüchinger. Sein abgefälschter Schuss ging ans Lattenkreuz. Es war die erste nennenswerte Tormöglichkeit der Gäste.

Munter weiter ging es aber zumeist auf der Gegenseite. Sofian Bahloul brachte sich im Strafraum in beste Position, doch anstatt den frei stehenden Silvio zu bedienen, schloss er selbst ab und vergab eine weitere hochkarätige Chance.

Als Malinowski in der 26. Minute erneut loszog, macht er es besser als in der Startphase und brachte den FC Wil mit 1:0 in Führung. Da war der Torhüter auch chancenlos. Nur sechs Minuten später hatten die Wiler gar das 2:0 auf dem Fuss, doch der Abschluss von Silvio ging knapp am Tor vorbei. Gemessen an den Chancen war es eine einseitige erste Halbzeit.

Wil tendiert zu Nachlässigkeiten

Doch je näher die Pause kam, je besser fanden auch die Gäste in diese Partie. Das lag vor allem auch daran, dass die Wiler plötzlich zu gewissen Nachlässigkeiten tendierten und so den Gästen Räume zugestanden. Noch blieb das aber ohne ernsthafte Konsequenzen.

Nach dem Pausentee weiterhin das gleiche Bild. Immer noch produzierten die Wiler zu viele Fehler und luden so die Vaduzer ein. Trotzdem war das zweite Tor an diesem Nachmittag ebenfalls dem FC Wil vorbehalten. Nach einer grossartigen Kombination über rechts traf Philipp Muntwiler zum 2:0. Das war es dann aber auch schon.

Wils Stürmer Silvio kann sich gegen den Vaduzer Yannick Schmid durchsetzen. Michael Zanghellini/Freshfocus

20 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gab es einen Penalty für Vaduz. Milan Gajic aber setzte den Elfmeter deutlich neben das Tor. Es hätte ein Weckruf für Wil sein sollen, wurde aber zum Startschuss für die Vaduzer Offensive.

Nur zwei Minuten später kamen die Gäste zum Anschlusstreffer und brachten die St.Galler endgültig ins Wanken. So schlug die Stunde von Tunahan Cicek. In der 89. Minute fasste er sich ein Herz, liess seinen Gegner ins Leere laufen und traf zum 2:2. Vaduz drückte weiter und kam in der 93. Minute gar zum Siegtreffer.

Wieder war es Cicek, der die Wiler in Schockstarre versetzte. Die gelb-rote Karte für Wils Ilan Sauter verkam hierbei nur noch zur Randnotiz.

Zu naiv und zu passiv

Am Ende war es eine Niederlage für Wil, die man komplett auf die eigene Kappe nehmen musste. Eine grosse Portion Naivität und Passivität sorgte am Ende dafür, dass die Ostschweizer eine komfortable Führung aus der Hand gaben.

Wils Trainer Alex Frei ist unzufrieden. Michael Zanghellini/Freshfocus

«Wir wollten alles zu Tode spielen und verloren darum viele Bälle im eigenen Drittel», so ein kritischer Alex Frei nach dem Spiel. Damit traf der Wiler Trainer den Nagel auf den Kopf. Es war nicht die Vaduzer Leistungssteigerung, welche dieses Resultat zur Folge hatte, sondern viel mehr die Vorstellung seiner Mannschaft.

Wil – Vaduz 2:3 (1:0)

Bergholz – 690 Zuschauer – Sr. Schärli.

Tore: 26. Malinowski 1:0. 55. Muntwiler 2:0. 73. Schmied 2:1. 89. Cicek 2:2. 93. Cicek 2:3.

Wil: De Mol; Dickenmann, Izmirlioglu, Sauter, Brahimi; Kamber, Muntwiler; Bahloul (78. Jones), Fazliu (74. Zumberi), Malinowski; Silvio. Vaduz: Büchel; Rahimi (58. Ulrich), Schmied, Schmid, Obexer; Lüchinger (69. Gomes), Gajic, Cicek, Dobras (46. Di Giusto); Ibrisimovic (62. Djokic), Sutter.

Bemerkungen: Wil ohne Saho (nicht spielberechtigt), Ismaili und Krunic (beide nicht im Aufgebot). Vaduz ohne Wieser, Rapp, Antoniazzi (alle verletzt), Ospelt, Simani, Iodice, Saglam und Santin (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 69. Gajic, 69. Kamber, 72. Schmid, 80. Obexer, 81. Ulrich, 82. Muntwiler, 83. Sauter, 93. Cicek. – Platzverweise: 92. Sauter (gelb-rot).