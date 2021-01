Handball Via Gran Canaria nach St.Gallen: Die Polin Kinga Gutkowska ist die neue Spielgestalterin des LC Brühl Die professionelle Handballerin soll im mittleren Rückraum Kerstin Kündig ersetzen. Die 25-Jährige nimmt vor der entscheidenden Saisonphase Fahrt auf. Ives Bruggmann 14.01.2021, 20.56 Uhr

In St.Gallen angekommen: Brühls polnische Regisseurin Kinga Gutkowska. Bild: Tobias Garcia

Der Anfang war nicht leicht für Kinga Gutkowska. Vieles war neu für die international erfahrene, polnische Handballerin, als sie im Sommer in St.Gallen ankam: die Sprache, die Stadt, das Klima, die Equipe und der Spielstil.

Doch wie die 1,65 m kleine mittlere Rückraumspielerin mit Hindernissen umgeht, zeigte sie anhand ihres Eifers, mit dem sie die fremde Sprache erlernte. Nach weniger als einem halben Jahr führte sie kürzlich das fast einstündige Gespräch über sich und den Handball auf Deutsch. «Sie ist von sich aus auf uns zugekommen und wollte sofort einen Sprachkurs absolvieren», sagt Teammanagerin Laura Freivogel. Seit fünf Monaten belegt Gutkowska nun einen Intensivkurs.

«Jetzt kann ich die Spielzüge auf Deutsch ansagen. Zu Beginn musste ich mich noch auf Englisch verständigen.»

Neben Polnisch, Russisch, Englisch und Spanisch ist Deutsch die fünfte Sprache in Gutkowskas Repertoire. «Aber mit Abstand die schwierigste», so die 25-jährige Rechtshänderin.

Gutkowska muss eine grosse Lücke füllen

Doch Gutkowska ist nicht für einen Sprachaufenthalt nach St.Gallen gekommen, sondern um als Handballerin mit dem LC Brühl erfolgreich zu sein. «Ich will den Meistertitel und den Cup gewinnen», sagt sie selbstbewusst. Das Erbe, das die Polin in St.Gallen antritt, hätte dabei kaum schwerer sein können. Kerstin Kündig war die dominante Spielerin der vergangenen fünf Jahre. Nicht nur beim LC Brühl, sondern schweizweit. Nach dem Abgang der Schweizer Nationalspielerin soll Gutkowska die Lücke füllen, die Kündig hinterliess. «Sie sind verschiedene Spielertypen», sagt Teammanagerin Freivogel, die über einen Vermittler auf die Spielerin von Rocasa Gran Canaria stiess. «Wir wollten in eine Handballerin investieren, die Erfahrung und Spielintelligenz mitbringt.»

Die Stärken der Polin liegen im Eins gegen Eins, in der Schnelligkeit und in der Spielübersicht. Die wurfgewaltigen Kathryn Fudge und Malin Altherr sowie die Kreisläuferinnen Martina Pavic und Tabea Schmid sollen vom Spielwitz der Polin profitieren. «Ich liebe es, Assists zu geben. Vor allem jene an den Kreis», sagt Gutkowska, die von den Abnehmerinnen schwärmt: «Martina Pavic ist ein abgezockter Profi und Tabea Schmid hat so viel Talent. Sie machen es mir leicht.»

Coronavirus erschwert die Stellensuche

Gutkowska ist Handballprofi und wohnt in einer kleinen Wohnung in St.Gallen. Das Coronavirus erschwert ihren Alltag und die Stellensuche. «Ich will auch beruflich den Anschluss finden. Ich würde gerne arbeiten», sagt die Polin, die Ausbildungen als Fitness- und Handballtrainerin vorweisen kann. Aber die Fitnessstudios sind bis mindestens Ende Februar geschlossen. Zusätzliches Personal wird in dieser Zeit kaum eingestellt. Gutkowska sagt: «Vielleicht ergibt sich ja dennoch etwas. Ich lerne schnell.»

Der Fokus liegt weiterhin auf den Leistungen für den LC Brühl. Jetzt, da es in die entscheidende Phase der Saison geht, gefällt es der Polin besonders. «Ich mag den Wettbewerb und die Emotionen.» Für sie sei das Team wie eine zweite Familie. «Wir sind bereit für den Endspurt», sagt sie. Nur für ein Hindernis hat Gutkowska bislang noch keine Lösung gefunden: den Dialekt. «Schweizerdeutsch klingt für mich wie chinesisch», lacht sie. Aber es ist Hoffnung in Sicht. «Manchmal verstehe ich sogar ein paar Worte.»