Wetzels Doppelrolle bei St.Otmar: Verteidiger und Skorer Bei St.Otmars Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr in der Kreuzbleiche ist Tobias Wetzel vorne und hinten gefragt. Ives Bruggmann 07.12.2019, 05.00 Uhr

St.Otmars Kreisläufer Tobias Wetzel erzielte in dieser Saison bereits 65 Tore in der NLA. Bild: Michel Canonica

Der BSV Bern ist das Team, das St.Otmars NLA-Handballern eine der bittersten Niederlagen überhaupt zugefügt hat. Bern behielt im April dieses Jahres im entscheidenden Spiel des Playoff-Viertelfinals nach zwei Verlängerungen und dem Penaltyschiessen die Oberhand. «Vergessen werde ich die Niederlage wohl nie mehr», sagt Kreisläufer Tobias Wetzel. Auch wenn sie mittlerweile überwunden sei.

Dabei half sicher auch der Sieg im ersten Aufeinandertreffen der beiden Clubs in dieser Saison. 29:26 gewann St.Otmar auswärts gegen ein im Vergleich zur Vorsaison verjüngtes Bern. Ins Gewicht fallen vor allem die Abgänge der Routiniers Thomas Heer, Jakub Szymanski und Valentin Striffeler. Zudem haben die Berner mit Verletzungen zu kämpfen. So kam Neuzugang Samuel Weingartner, der zuletzt bei Fortitudo Gossau gespielt hatte, noch zu keinem Einsatz.

Ein Blick in die Augen genügt

Beim Sieg in Bern überzeugte wie so oft der Rückraum mit seiner Spielintelligenz. Ein Nutzniesser davon ist in dieser Saison häufig Wetzel, der bereits 65 Tore erzielte und damit in der internen Statistik den dritten Platz einnimmt. Der 26-jährige St.Galler spricht von einer «Luxussituation», mit solch versierten Handballern wie Andrija Pendic und Bo Spellerberg zusammenzuspielen. «Ich konnte viel von ihnen lernen und mich dadurch verbessern.» Mit seinen Mitspielern hat der Rechtshänder dank der vielen Trainings ein ausgeprägtes Verständnis entwickelt. «Ich muss ihnen nur in die Augen schauen und weiss, was sie vorhaben.» So ist Wetzel derzeit einer der wichtigsten Spieler im Kader St.Otmars, denn auch in der Defensive nimmt der 1,94 m grosse und 98 kg schwere Modellathlet schon seit langem eine Hauptrolle im Mittelblock der 6:0-Deckung ein.

Es verwundert deshalb nicht, dass die Clubleitung den Vertrag mit Wetzel kürzlich um ein Jahr bis zum Ende der kommenden Saison verlängerte. «Derzeit macht es viel Spass, nicht nur weil wir erfolgreich sind», sagt Wetzel, der 50 Prozent als Ingenieur arbeitet – ebenfalls in St.Gallen. Die Wege zur Arbeit und ins Training sind so kurz, dass er sie zu Fuss oder mit dem Velo zurücklegen kann.

Die Berner Stärken sind bekannt

Den Gegner kennt Abwehrspezialist Wetzel bereits in- und auswendig. Er warnt vor Matthias Gerlichs Würfen aus der Distanz, Tobias Baumgartners Qualitäten im Eins-gegen-Eins oder Ante Kalebs Schlagwurf. Doch auch die Defensive St.Otmars ist in dieser Saison einen Schritt weiter. «Die Absprachen funktionieren immer besser», sagt Wetzel, dessen Durchsetzungsvermögen gegen Bern vorne und hinten gefragt sein wird.