Reiten Die Schweizer Reitequipe hat versagt – nun muss sie neu aufrüsten Die Schweizer WM-Bilanz der Springreiter in Herning ist nicht zufriedenstellend. Einiges hat nicht gepasst. Auch die Pferde. Und Pius Schwizer kritisiert die Pferdebesitzer in der Schweiz. Peter Wyrsch Jetzt kommentieren 15.08.2022, 19.37 Uhr

Kann mit sich und Wallach nicht zufrieden sein: Steve Guerdat mit Venard der Cerisy. Bild: Emma Wallskog/Imago (Herning, 12. August 2022)

Die Schweizer Springreiter haben an der WM im dänischen Herning beim Saison-Höhepunkt versagt und ihr Primärziel verpasst. Sie schafften mit der Equipe weder die vorzeitige Olympia-Qualifikation für Paris 2024, für die ein Rang unter den besten Fünf nötig gewesen wäre. Auch im Einzel ging Weltcupsieger Martin Fuchs nach einem Rückschlag mit Leone Jei im Final leer aus.

Platz acht für die Equipe mit dem 60-jährigen Pius Schwizer/Vancouver de Lanlore, WM-Neuling Edouard Schmitz, und den Team-Europameistern Martin Fuchs/Leone Jei und Steve Guerdat/Venard de Cerisy entsprach im WM-Team-Wettkampf ebenso nicht den Erwartungen wie der Einzelfinal. In diesem fiel Martin Fuchs als bester Reiter nach zwei Fehlern in der entscheidenden Runde noch auf den elften Rang zurück und musste seine realistischen Medaillenhoffnungen begraben. Schwizer verbesserte sich nach toller Aufholjagd noch vom 73. auf den 14. Schlussrang, verpasste aber den finalen Umgang.

Pech und mangelnde Klasse

«Es waren nicht unsere Weltmeisterschaften. Wir sind sehr enttäuscht und konnten unser Vorhaben nicht umsetzen», sagte Equipenchef Michel Sorg. Die vorzeitigen Olympiatickets für Paris in zwei Jahren eroberten sich die Team-Olympiasieger und neuen Weltmeister aus Schweden, die Niederlande, Grossbritannien, Irland und Deutschland. Die Olympiadritten aus Belgien, die entthronten WM-Titelverteidiger aus den USA (11.) gingen ebenso leer aus wie die Schweiz.

Allerdings: Ein Abwurf weniger nach insgesamt drei Runden an zwei Tagen hätte für die Schweiz die Olympiaqualifikation bedeutet. Letztlich lagen die vier Equipenmitglieder nur 4,17 Punkte, also etwas mehr als eine Stange, hinter Bronze. «Alles lag eng beisammen. Etwas mehr Glück oder Konstanz hätte gereicht», sagte Thomas Fuchs, der Coach der Schweizer und Papa von Teamleader Martin Fuchs. «Es sieht für uns bezüglich Olympia aber nicht so schlecht aus, wie dies auf den ersten Blick vermuten lässt.»

Thomas Fuchs baut auf mehrere Komponenten. An der EM im nächsten Jahr in Mailand sind für die noch nicht startberechtigten Länder noch drei Plätze offen. Und an den Nationenpreis-Finals im Herbst in diesem und im nächsten Jahr werden noch je ein Startplatz vergeben. «Es sollte im zweiten Anlauf also zu schaffen sein», sagte Thomas Fuchs, der spiritus rector der Schweizer Springsport-Szene.

Die Schweizer haben zu wenig Toppferde

Trotz des fehlenden Glücks darf nicht hinwegtäuschen, dass das Pferdematerial der Schweizer für Championate dürftig ist. In Herning genügte nur Martin Fuchs’ Überflieger Leone Jei des Tessiner Besitzers Adolfo Juri und Pius Schwizers Vancouver des Jurassiers François Vorpe. Die anderen beiden Pferde, Quno von Schmitz und Guerdats Venard, genügten für höhere Ansprüche nicht.

Vor allem die Leistungen von Guerdat mit dem 13-jährigen Franzosen-Wallach Venard der Cerisy enttäuschten. Der Stilist aus Elgg, ein Vorzeigereiter im Sattel, liess Konstanz vermissen. Sein Brauner kann an einem Tag zwar den prestigeträchtigen und hochdotierten Grand Prix in Calgary gewinnen und Nullerrunden in den Nationenpreisen drehen, aber ebenso wie an den Olympischen Spielen in Tokio oder nun in Herning patzen.

Je zwei Abwürfe in beiden Nationenpreis-Umgängen sind für den ehrgeizigen Jurassier zu viel. Der 40-jährige Olympiasieger von London 2012 hat einsehen müssen, dass Venard kein Nino, keine Jalisca Solier und keine Bianca ist – Weltklassepferde, die mit dem Weltklassereiter reüssierten. Er muss für nächste Saison bereits umsatteln. «Zwei Neunjährige stehen bereit», sagt sein Trainer Thomas Fuchs.

Schmitz und Balsiger stehen für die Zukunft

Der 23-jährige Schmitz ist «ein Versprechen für die Zukunft», wie Thomas Fuchs sagt, der auch ihn trainiert. Dann drängt sich Bryan Balsiger auf, der wieder auf AK’s Courage setzt, in dessen Sattel er mit der Schweizer Equipe 2021 Europameister wurde. Hinter der Schimmel-Prinzessin verfügt der Sohn des Nachwuchs-Nationalcoachs Thomas Balsiger mit Chelsea, Dubai und Don Juan über eine ganze Armada, die zu Höherem berufen ist. Schliesslich ist wieder Niklaus Rutschi aus Eschlikon mit Cardano zu achten. Nach zweijähriger Verletzungspause hat der Inländer im Nationenpreis in Falsterbo (0 und 4 Punkte) offenbar wieder Anschluss gefunden.

Pius Schwizer übt Kritik. Archivbild: Christian Merz/KEYSTONE

Generell verfügen die Schweizer Spitzenreiter über zu wenig Klassepferde. Schwizer sagte:

«In unserem Land hat es einige finanzkräftige Rösseler. Sie stellen aber ihre Spitzenpferde lieber ihren Angehörigen, was teils noch begreiflich ist, oder ausländischen Reitern zur Verfügung. Sie haben zu wenig Vertrauen und Geduld in hiesige Schweizer Spitzenreiter.»

Namen nennt Schwizer nicht. Seine Gedanken schweifen aber ins Baselbiet, in die Ostschweiz oder ins Bündnerland.

