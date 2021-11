Nebel im Kybunpark: St.Gallen verliert Testspiel gegen Innsbruck

ESPEN Verloren im Nebel: Der FC St.Gallen unterliegt im Testspiel Wacker Innsbruck mit 3:4 Fallen an einem Fussballspiel sieben Tore, so darf man durchaus von einer attraktiven Partie sprechen – sofern man die Tore im Kybunpark denn auch gesehen hat. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 12.11.2021, 20.50 Uhr

Der Innsbrucker Merchas Doski, Torschütze zum 1:0, im Duell mit Kwadwo Duah (am Ball), dem ebenfalls zwei Tore gelingen. Bild: Manuel Nagel

Und genau das war an diesem Freitagabend im Kybunpark gar nicht so einfach. Kwadwo Duah behielt jedoch im dichten Nebel zweimal den Durchblick und erzielte die Anschlusstreffer zum 1:2 und zum 2:3, aber am Ende siegten die Gäste aus Innsbruck mit 4:3. Salifou Diarrassoubas sehenswerter Schlenzer, der letzte Treffer des Abends, fiel erst in der 89. Minute.