Kampf um das Präsidentenamt Nach Pattsituation im ersten Wahlgang: Verhärtete Fronten im Ostschweizer Tennismachtkampf Peter Rothenberger, der langjährige Präsident des Ostschweizer Tennisverbands (RVOT), verpasste im ersten Wahlgang anlässlich der Erneuerungswahlen das absolute Mehr. Wann der zweite Wahlgang stattfindet, ist unklar. Ein Rechtsstreit bahnt sich an. Nico Conzett 10.03.2021, 20.12 Uhr

Der Tennisclub Gründenmoos ist einer von über 60 Klubs und Zentren aus der Ostschweiz und Liechtenstein, die sich im Regionalverband Ostschweiz Tennis (RVOT) zusammenschliessen. Urs Bucher

Peter Rothenberger ist seit 25 Jahren Präsident des Ostschweizer Tennisverbands (RVOT). Genug hat der 74-Jährige aber noch nicht. Er kandidiert für ein weiteres Jahr an der Verbandsspitze, um sein Amt 2022 gemeinsam mit seinem Mandat im Zentralvorstand von Swiss Tennis abzugeben. Seine Kandidatur kündigte Rothenberger Anfang Jahr innerhalb des Verbandsvorstands an – damit löste er ein Erdbeben aus.

Die Vorstandsmitglieder Werner Lehmann, der als Vizepräsident amtete, sowie der Nachwuchsverantwortliche Francesco Ceriani, traten als Reaktion auf Rothenbergers Ankündigung zurück. Sie wandten sich in einem Rundschreiben an die 52 Vereinsvorstände aus den Ostschweizer Mitgliedskantonen des Verbands, also an diejenigen Verbandsmitglieder, die an den Wahlen stimmberechtigt sind. Ceriani und Lehmann benannten Rothenberger und dessen «Methodik sowie Führungs- und Kommunikationskultur» als Grund für den Rücktritt. Sie bekundeten jedoch, dass sie bereit wären, weiterhin im Vorstand mitzuarbeiten, aber nur im Falle einer Abwahl Rothenbergers an den Erneuerungswahlen vom 5. Februar 2021.

Pattsituation im ersten Wahlgang

An besagten Erneuerungswahlen kam es nun zu einer Pattsituation. Rothenberger verpasste die Wahl mit 62 Stimmen bei deren 65 benötigten für das absolute Mehr knapp. Gleiches gilt für seinen Gegenkandidaten Daniel Studer, welcher von Lehmann und Ceriani unterstützt wird. Er vereinigte 56 Stimmen auf sich. Die Rücktritte Lehmanns und Cerianis sowie die Pattsituation an den Wahlen stellen eine Eskalation in einem seit ungefähr zwei Jahren schwelenden Konflikt innerhalb des Verbandsvorstands dar. Dass die beiden Präsidentschaftskandidaten nur sechs Stimmen trennten, zeigt, wie gespalten der Verband mittlerweile ist.

Vorwürfe in Richtung des Präsidenten

Werner Lehmann schildert seine Perspektive:

«Präsident Rothenberger ist nicht kritikfähig und nicht bereit, andere Meinungen und Anträge zu diskutieren. Was die letzten 25 Jahre gut war, muss nach ihm auch heute noch gelten.»

Die Vorstandssitzungen seien vorprotokolliert, Rothenberger habe die Traktanden im Eilzugstempo abgehandelt, ohne Austausch zwischen den Ressorts. Lehmann bezeichnet Rothenbergers Führungsstil als unkooperativ, unprofessionell und nicht mehr zeitgemäss. Zudem fehle ihm die Nähe zum Nachwuchsbereich. «Es ist ein Hohn, dass er sich aus persönlichen Gründen für ein weiteres Amtsjahr aufstellt», sagt Lehmann weiter. Er hoffe, dass die Vereinspräsidenten gegen Rothenberger und damit für frischen Wind im Verband stimmen.

Rothenberger wehrt sich

Ein gewisses Professionalisierungspotenzial lässt sich tatsächlich nicht von der Hand weisen. Rothenberger führte beispielsweise die Protokolle der Sitzungen selbst – korrekterweise wäre das Aufgabe eines Aktuars. Rothenberger gibt zu, dass die Situation nicht optimal sei, erklärt sie mit der schwierigen Suche nach Ehrenamtlichen. Dass er aber die Protokolle nach eigenem Gutdünken geführt haben soll, bestreitet er vehement:

«Das ist eine infame Unterstellung. Jedes Vorstandsmitglied erhält das Protokoll jeweils vor der nächsten Sitzung zugesandt und hat das Recht, Antrag auf Änderungen zu stellen.»

Auch die weiteren Vorwürfe an seine Person weist Rothenberger zurück. Er habe sowohl den Verband als auch die Vorstandssitzungen stets fair und seriös geführt. Zudem wisse er, dass es Professionalisierungen im Verband braucht und erklärt, dass er längst angekündigt habe, seinen Nachfolger 2021 ins Amt einarbeiten zu wollen. Nachdem kein Präsidentschaftskandidat das absolute Mehr erreicht hat, steht ein zweiter Wahlgang an. Lehmann will diesen rasch möglichst austragen. Der Vorstand präferiert eine Verschiebung auf den 29. Mai, um dann voraussichtlich eine Versammlung mit physischer Anwesenheit durchführen zu können.

Gemäss Statuten muss ein zweiter Wahlgang grundsätzlich innert 30 Tagen organisiert werden, aufgrund der Coronapandemie ist aber auch eine Verschiebung womöglich rechtens. Beide Parteien haben Anwälte eingeschaltet – dass der Konflikt aussergerichtlich gelöst wird, ist derzeit schwer vorstellbar.