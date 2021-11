Handball: Talent Tim Dittert eifert seinem Vater Andy nach.

Handball Handball im Blut: Tim Dittert auf den Spuren des Vaters und des Grossvaters Der österreichische Handball-Nachwuchsnationalspieler Tim Dittert spielt sich mit Fides/Otmar an die Spitze der 1. Liga. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 29.11.2021, 22.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regisseur Tim Dittert (links) erhält im Training Anweisungen von Trainer Alex Usik. Bild: Fritz Bischoff

Die auf die aktuelle Saison in der 1. Liga der Handballer neu formierte Spielgemeinschaft Fides/Otmar mit Trainer Alex Usik und seinem Assistenten Daniel Berger ist weiterhin auf Erfolgskurs. Nach dem 36:22-Kantersieg gegen den Tabellenletzten SG Seen Tigers/Pfadi verbessert sich das Team dank der besseren Tordifferenz als der HC Arbon an die Tabellenspitze. Damit sind die St.Galler drei Runden vor Abschluss der Hauptrunde weiterhin auf einem Finalrundenplatz.

Diesen zu verteidigen, wird in den kommenden zwei Wochen kein einfaches Unterfangen, denn als Gegner stehen nur noch die Spitzenteams von Frauenfeld (am Mittwoch auswärts), Arbon und Appenzell an – alles Teams, die auch einen der beiden Finalrundenplätze im Visier haben.

Überzeugend gegen die SG Seen Tigers/Pfadi

Dass bei den St.Gallern der Formstand passt, haben sie gegen die SG Seen Tigers/Pfadi eindrücklich bewiesen. «Ich denke, es war eine abgeklärte und reife Teamleistung», urteilte Tim Dittert. Der 19-Jährige aus Romanshorn kam auf diese Saison neu zu den St.Gallern, nachdem er zuvor im Nachwuchs bei Romanshorn, Kreuzlingen, Pfadi Winterthur und der SG OHA St.Otmar gespielt hatte. In seiner ersten Saison bei den Aktiven – nach einer zehnmonatigen Sportpause wegen einer schweren Verletzung des Sprunggelenks im rechten Fuss – hat er sich sofort zurechtgefunden und in seinem Team eine prägende Rolle übernommen. «Unser Spielsystem passt mir. Ich kann meine Qualitäten als torgefährlicher Spielmacher einbringen. Auch defensiv fühle ich mich in meiner oft antizipierenden Rolle wohl.»

Tim Dittert Bild: Fritz Bischoff

Dass Tim Dittert zum Handball gefunden hat, ist auf den ersten Blick einleuchtend, ist sein Vater Andy doch mit seinen 203 Länderspielen und 1089 Toren österreichischer Rekordnationalspieler, ehemaliger NLA-Spieler von St.Otmar und nun Sportchef und Assistenztrainer bei den St.Gallern. Doch begonnen hat die sportliche Laufbahn von Tim Dittert, der in Kreuzlingen das Sport-KV absolviert, als Fussballer beim FC Romanshorn. Dort spielte er, bis er 15 Jahre alt war. «Zwar machte mir der Fussball Spass, doch wurde mir klar, dass ich es nicht an die Spitze schaffen würde. Ich wollte aber Leistungssport betreiben. So zeichnete sich der Wechsel zum Handball ab.»

Schlüsselerlebnis in Bregenz

Das Schlüsselerlebnis dazu war ein Legendenspiel in Bregenz, in dem sein Vater als Captain ein illustres Team mit ehemaligen Handballgrössen wie Markus Baur, Stefan Kretzschmar oder dem aktuellen Trainer von St.Otmar, Zoltan Cordas, anführte.

«Da beeindruckte mich einerseits das Können dieser Ausnahmespieler und anderseits faszinierten mich ihre nostalgischen Geschichten, die sie sich gegenseitig erzählten. Ohne dass mir mein Vater irgendwelchen Druck machte, war für mich von da an klar – ich will auch ein erfolgreicher Handballer werden.»

Handballblut in den Adern

Doch eigentlich war dieser Weg schon vorgegeben, denn nicht nur der Vater von Tim war ein erfolgreicher Handballer, sondern schon sein Grossvater. «Ja – Handballblut fliesst schon in meinen Adern», gibt der österreichische Nachwuchsnationalspieler mit zwölf Länderspielen zu. Dass er für Österreich und nicht für die Schweiz internationale Karriere machen will, begründet er damit, dass er sich seinem Heimatland trotz der Tatsache, dass er immer im Thurgau gewohnt hat, sehr verbunden fühlt. Bevor der 1,89 m grosse und 93 kg schwer Rückraumspieler aber internationale Karriere machen kann, muss er sich jetzt zuerst mit Fides/Otmar in der 1. Liga beweisen und ab der kommenden Saison im NLA-Team von St.Otmar, mit dem er schon jetzt regelmässig trainiert.