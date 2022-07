Arnold Palmer Cup: Chiara Tamburlini gewinnt mit ihrem Team.

Golf Sieg am Arnold Palmer Cup: Unvergessliche Tage für die St.Gallerin Chiara Tamburlini in Genf Die St.Galler Golferin Chiara Tamburlini gewinnt mit dem Team International den Arnold Palmer Cup. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 04.07.2022, 19.26 Uhr

Alleine die Teilnahme am 26. Arnold Palmer Cup war für die St.Galler Golferin Chiara Tamburlini ein Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Denn nur die besten Golferinnen und Golfer der amerikanischen Universitäten treten bei diesem Wettkampf gegeneinander an – in zwei Teams von 24 Amateurinnen und Amateuren (je zwölf Männer und Frauen).

Ähnlich wie beim Ryder Cup gilt das Motto «USA gegen den Rest der Welt». Tamburlini, Mitglied im Ostschweizerischen Golfclub Niederbüren, qualifizierte sich in letzter Sekunde für das Team «International». Noch spezieller machte den Anlass für die 22-jährige College-Studentin der Umstand, dass der Arnold Palmer Cup erstmals überhaupt ausserhalb der USA stattfand – ausgerechnet in der Schweiz. In Genf vertrat Tamburlini also nicht nur die Farben des Teams «International», sondern auch jene der Schweiz.

Besondere Teamdynamik und Heimvorteil

Es kam noch besser für die 22-jährige Studentin der University of Mississippi. Das Team International gewann im Golfklub von Genf mit 33:27 gegen das Team USA. Tamburlini leistete einen wertvollen Beitrag zum Sieg, indem sie zwei ihrer vier Matches gewann, darunter ein wichtiger Sieg im Einzel (3&1) gegen die US-Amerikanerin Olivia Mitchell. Den zweiten Erfolg feierte die St.Gallerin im Mixed Foursoume Match an der Seite des Dänen Rasmus Neergard-Petersen. Die Atmosphäre des Teamwettkampfes hat es Tamburlini besonders angetan. «Es herrschte eine spezielle Energie in unserem Team», sagt sie.

«Wir haben uns gegenseitig angefeuert. So ist eine tolle Teamdynamik entstanden.»

Diese Dynamik sowie der Applaus des Publikums in Genf, das eindeutig für das Team International war, trug die zusammengewürfelte Equipe mit Golferinnen und Golfern aus der ganzen Welt letztendlich zum Sieg. Am Ende hiess es 33:27 für Tamburlini und ihr Team International. In der Gesamtstatistik des Arnold Palmers Cup steht es damit noch 13:12 (bei einem Unentschieden) für die USA. Bereits im kommenden Jahr könnte also das internationale Team ausgleichen. «Für mich ist es eine riesengrosse Ehre, bei diesem Sieg dabei gewesen zu sein», sagt Tamburlini. In Genf erhielt die St.Gallerin zudem die Gewissheit, mit den besten Collegespielerinnen mithalten zu können. Nicht nur das, sie holte wichtige Punkte im Kampf um den Sieg. Die ersten beiden Matches hatte sie zu Beginn noch verloren. Tamburlini:

«Nicht schlecht ist auf diesem Niveau einfach nicht gut genug.»

Ab Dienstag steht Team-EM auf dem Programm

In der Folge lief es der Schweizerin besser. Sie entwickelte ein besseres Gefühl für den Platz. «Es ist cool, dass ich meinen Teil zum Sieg beitragen durfte und nicht einfach nur mitspielte», so Tamburlini. Zeit zum Feiern blieb der St.Gallerin und ihrer Equipe kaum. Bereits am Sonntagabend ging es weiter nach Wales an die Team-EM, wo sie die Schweiz vertritt. Dennoch: Eine bessere Vorbereitung hätte es für Tamburlini nicht geben können.

