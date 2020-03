Unter gewissen Auflagen: Ostschweizer Fussballverband gibt Spielbetriebe in Zeiten des Corona-Virus wieder frei Kein Shakehands, Desinfektionsmittel in Garderoben und WCs sowie eine Bewilligung der Behörden: Wollen Fussballvereine aus der Region Spiele bestreiten, gilt es, strikt einige Auflagen des Ostschweizer Fussballverbands einzuhalten. 03.03.2020, 14.48 Uhr

Will ein Ostschweizer Club in Zeiten des Corona-Virus ein Spiel durchführen, muss dieser bei den kantonalen Behörden eine Bewilligung einholen. (Bild: Urs Bucher)

(pd/lex) Wegen des Corona-Virus steht derzeit der Spielbetrieb in den höchsten Schweizer Fussballligen still. Auch einige Spiele in den Amateurligen wurden kurzfristig abgesagt oder verschoben. Nun aber gibt der Ostschweizer Fussballverband (OFV) den Spielbetrieb wieder frei – allerdings unter gewissen Auflagen.