Waldkirch-St.Gallen steht im Playout unter Siegzwang.

Unihockey «Wir haben Lösungen»: Waldkirch-St.Gallen will die Wende in der Playout-Serie herbeiführen Die Frauen des UHC Waldkirch-St.Gallen stehen im NLA-Playout unter Zugzwang. Sie müssen am Wochenende gegen Dürnten-Bubikon-Rüti zweimal gewinnen.

Die St.Gallerinnen bejubeln einen Treffer in der Playout-Serie gegen Dürnten-Bubikon-Rüti. Bild: Paul Wellauer

Dass der Ligaerhalt in der NLA ein Spaziergang werden würde, davon ist vor der Saison beim UHC Waldkirch-St.Gallen niemand ausgegangen. Zu einschneidend war der Umbruch, zu viele Schlüsselspielerinnen beendeten ihre Karriere. Realistisch war das Ziel, das auch Trainer Yannik Martin ausgegeben hatte, aber allemal. Das bestätigt sich nun in der Playout-Serie gegen Dürnten-Bubikon-Rüti, kurz: Floorball Riders.

Die ersten beiden Begegnungen entschieden die Ostschweizerinnen für sich. Zuletzt gewannen die Zürcherinnen dreimal in Folge. Seit der ersten Sekunde der Serie liefern sich die beiden Teams ein Duell auf Augenhöhe. Viel steht auf dem Spiel: Es geht um den direkten Ligaerhalt. Wer verliert, muss gegen den NLB-Meister um den letzten Platz in der NLA kämpfen. Das dürfte zu einem Nervenspiel werden.

Es zählt nur der Sieg im Heimspiel

Nun steht St.Gallen das erste Mal in dieser Serie unter Druck. Beim Stand von 2:3 bedeutet jede weitere Niederlage den Gang in die Barrage. Diesen will Trainer Martin verhindern. Er sagt: «Wir haben gezeigt, dass wir Lösungen haben.» Zuletzt sei das Momentum auf Seiten der Zürcherinnen gewesen. Nun gelte es, dieses wieder in Richtung der St.Gallerinnen zu ziehen. Dabei helfen dürfte der Umstand, dass die nächste Partie ein Heimspiel ist. Am Samstagabend um 18 Uhr hoffen die St.Gallerinnen auf lautstarke Unterstützung in der Sporthalle Tal der Demut.

Über 100 Skorerpunkte verloren

Das junge St.Galler Team hat sich während der ersten Saison nach dem Aufstieg in die NLA zu Beginn schwergetan. Über 100 Skorerpunkte vereinten die abgetretenen Spielerinnen auf sich. Diese riesengrosse Lücke mussten die zahlreichen Talente erst einmal schliessen. «Wir haben viele Spielerinnen mit grossem Potenzial», sagt Martin. Und: «Es kristallisieren sich je länger je mehr die Spielerinnen heraus, die vorangehen.» Der Trainer sieht das Team an einem ähnlichen Punkt wie die Männer des Vereins vor ein paar Jahren. «Mit unserem Entwicklungspotenzial muss es das Ziel sein, uns jährlich zu verbessern.» Sprich: Sich Schritt für Schritt in der NLA-Tabelle nach oben zu arbeiten.

Doch zunächst muss der Ligaerhalt sichergestellt werden. Am liebsten schon gegen Dürnten-Bubikon-Rüti. «Das wäre perfekt», sagt Martin. Das Rezept kennt der Trainer auch. «Wir müssen vor allem in der Defensive wieder das Einfache richtig machen. Und vorne effizient sein.» Im besten Fall ginge seine Equipe mit 1:0 in Führung. Gelingt das, steht einem entscheidenden Spiel am Sonntag in Rüti nichts mehr im Weg.