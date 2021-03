Unihockey Waldkirch-St.Gallen wankt: Die Grasshoppers feiern zwei Siege und liegen nun in der Playoffserie 2:1 in Front Nach dem Auftaktsieg verpassen es die St.Galler Unihockeyspieler, gegen den Qualifikationssieger nachzudoppeln. Im Playoff-Viertelfinal der NLA unterliegt das Team von Trainer Armin Brunner 5:6 und 3:7. Ives Bruggmann 15.03.2021, 12.20 Uhr

Ein Bild mit Symbolcharakter: Waldkirch-St.Gallen – hier Tino von Pritzbuer – strauchelt gegen die Grasshoppers. Gefallen sind die St.Galler Unihockeyspieler aber noch nicht. Michel Canonica

Mit dem Break in Zürich setzten die St.Galler zum Auftakt des Playoff-Viertelfinals gegen den Qualifikationssieger ein Ausrufezeichen. Doch Waldkirch-St.Gallen machte rasch deutlich, dass es sich damit nicht zufrieden gibt. Captain Roman Mittelholzer sagte nach dem ersten Playoffsieg der Klubgeschichte:

«Jetzt wollen wir mehr.»

So bot sich im ersten Heimspiel die einmalige Chance, in der Serie gegen die Grasshoppers auf 2:0 davonzuziehen. Das Team von Trainer Armin Brunner forderte das Spitzenteam der Grasshoppers erneut bis aufs Letzte. Die Partie wogte hin und her. Wie bereits drei Tage zuvor zeigten die beiden Mannschaften ein Spektakel.

Eigentor des Captains bringt Waldkirch-St.Gallen aus dem Konzept

Die spielentscheidende Situation ereignete sich zehn Minuten vor Schluss beim Stand von 4:4. Der St.Galler Captain Roman Mittelholzer wollte den Ball zurück zu seinem Mitspieler Andrin Zellweger lupfen. Doch dieser verpasste den Ball ebenso wie der verdutzte Goalie Raphael Schmied. Was für eine Verkettung unglücklicher Umstände! Die Grasshoppers nutzten nur drei Minuten später die kurzzeitige Verwirrung des Heimteams und zogen auf 6:4 davon.

Waldkirch-St.Gallens Nico Conzett (links) im Kampf um den Ball. Michel Canonica

Zwar gab sich Waldkirch-St.Gallen nicht auf. Mehr als der 5:6-Anschlusstreffer durch Nicolas Jordan lag jedoch nicht mehr drin. Verteidiger Tino von Pritzbuer sagte nach dem Spiel im Interview:

«Es ist schade, denn wir haben ein gutes Spiel über die kompletten 60 Minuten gezeigt. Wenn wir selbstbewusst auftreten, können wir mit jedem Gegner mithalten.»

Fazit: Die Leistung der St.Galler war erneut überzeugend. Einzelne Tore wie das wunderbar über Nicolas Jordan und Rahul Chiplunkar herausgespielte 2:2 durch Michaels Schiess' Direktschuss unterstrichen die Klasse des Heimteams. Die Grasshoppers ihrerseits nutzten die wenigen Fehler Waldkirch-St.Gallens dieses Mal eiskalt aus. Ballverluste in der Vorwärtsbewegung wie beim 0:1 oder hinter dem eigenen Tor (0:2) bezahlten die Ostschweizer teuer.

Souveräne Grasshoppers in Spiel drei

In der dritten Partie dieses Playoff-Viertelfinals gestalteten die Zürcher das Spielgeschehen erstmals nach ihrem Gusto. Durch zwei Weitschusstreffer von Kay Bier gingen die Grasshoppers im ersten Drittel 2:0 in Front. Danach neutralisierten sich die beiden Teams über weite Strecken. Während 25 Minuten gab es keinen weiteren Treffer, was durchaus für die beiden Defensiven spricht.

Der St.Galler Julian Alder zieht ab. Michel Canonica

Im letzten Drittel zog das Heimteam dann bis auf 6:1 davon. Die letzten Tore zum 7:3-Endresultat für GC waren dann nur noch Kosmetik. Die deutliche Niederlage in Zürich ist für Waldkirch-St.Gallen der erste Rückschlag in dieser sonst so umkämpften Serie. Nun bleibt Trainer Armin Brunner Zeit bis am Samstag, um einen erfolgreichen Matchplan zu entwickeln. Immerhin: Er weiss, wie es geht. Diesen Beweis hat Waldkirch-St.Gallen bereits zum Playoffauftakt erbracht.