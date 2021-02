Mit Michael Schiess und Roman Mittelholzer im A-Nationalteam, Stefan Schiess und Rahul Chiplunkar in der U23 sowie Rohit Chiplunkar in der U19 weilen fünf Unihockeyspieler des St.Galler NLA-Klubs in den Trainingscamps der Schweizer Auswahlteams.

Ives Bruggmann 03.02.2021, 12.27 Uhr