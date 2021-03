Es ist der erste Playoffsieg überhaupt in der Klubgeschichte des UHC Waldkirch-St.Gallen. Gegen die Grasshoppers spielen die Ostschweizer von Beginn an wie entfesselt und gewinnen am Ende verdient. Damit ist die Serie so richtig lanciert.

Ives Bruggmann 11.03.2021, 12.10 Uhr