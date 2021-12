Unihockey «Es wäre keine Sensation mehr»: Wie ein Nati-Spieler aus dem Toggenburg Weltmeister werden will Aggressiv, ehrgeizig, überzeugt: Der Toggenburger Nicola Bischofberger ist seit 2015 Verteidiger der Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft. An der WM in Helsinki in der kommenden Woche will er die Überraschung möglich machen und Weltmeister werden. David Grob Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Nahe an der Sensation – und doch gescheitert: Die Schweiz verlor das Halbfinal gegen Schweden 2018 im Penaltyschiessen. Der Schweizer Nicola Bischofberger im Zweikampf mit dem Schweden Kim Nilsson. Bild: Fabian Trees, Keystone

«Ja, wir können Weltmeister werden.» Es ist ein Ja mit Ausrufezeichen. Nicola Bischofberger spricht überzeugt, selbstbewusst, klar. Die Aussage des Toggenburger Unihockeyspielers und Verteidigers der Schweizer Nationalmannschaft ist zugleich eine Ansage. Es wäre der erste WM-Titel in einer Sportart, in der die Schweiz zwar zu den Top-Nationen gehört, der Titel aber in der Regel unter Schweden oder Finnland ausgemacht wird.

Einmal holte die Schweizer Nationalmannschaft Silber. Es ist über 20 Jahre her. 1998. Seither sieht das Drehbuch an Weltmeisterschaften jeweils gleich aus: Die Schweiz scheitert im Halbfinal an Schweden oder Finnland und gewinnt oder verliert im kleinen Final gegen Tschechien. Es gibt aber leise Anzeichen, dass sich diese Dramaturgie ändern könnte. Jedenfalls besiegt die Schweizer Nati seit einigen Jahren auch die nordischen Nationen in Testspielen ab und an. Am nächsten an die Sensation kam die Nati im WM-Halbfinal gegen Schweden vor drei Jahren in Prag. Die Schweizer führten im Schlussdrittel mit einem Tor. Dann fiel der Ausgleich der Schweden kurz vor dem Schlusspfiff. Verlängerung. Penaltyschiessen. Tal der Tränen.

Grenzenlose Euphorie, bodenlose Enttäuschung: Die Schweiz verliert den WM-Halbfinal gegen Schweden 2018. (Bilder: IFF)

Was braucht es für die Sensation, Herr Bischofberger? Er zögert, nur leicht, und doch ist seine Irritation kurz spürbar. «Sensation? Ich würde nicht von einer Sensation sprechen. Eine Überraschung? Ja. Aber eine Sensation wäre es nicht mehr.» Was braucht es also, damit die Überraschung gelingt? Damit die Schweiz am kommenden Samstag, 11. Dezember, in der Hartwall-Arena in Helsinki Weltmeister wird? «Es braucht am Tag X eine Leistung auf Topniveau. Wenn wir diese abrufen können, wird es reichen.»

Der schwedische Nationaltrainer der Schweizer Unihockey-Nati: David Jansson. Bild: Fabian Trees, Swissunihockey

«Wir können Weltmeister werden» und «Es wäre keine Sensation mehr»: Diese Aussagen stehen für ein neues Selbstbewusstsein der Schweizer, in den vergangenen Jahren eingeimpft von David Jansson. Der 39-jährige Schwede ist seit 2015 Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. In einem Hintergrundgespräch erzählt Jansson, wie er Stück für Stück versucht hat, das Denken, das «Mindset», seiner Spieler zu verändern. Mit einem aggressiven Verteidigungssystem. Einer mutigen Offensive. Seiner positiven Art der Kommunikation.

Ein Beispiel dafür? Angesprochen auf Bischofberger, sagt Jansson Folgendes: «Fantastischer Typ. Als Trainer kann man sich keinen besseren Spielertyp vorstellen. Physisch stark, aggressiv, lernbegierig. Er will sich immer verbessern.»

Nicola Bischofberger (rechts) im Zweikampf mit dem tschechischen Nationalspieler Mikulas Krbec an einem Vorbereitungsturnier Mitte Oktober. Bild: Miroslav Chaloupka

Vom Toggenburg in die NHL des Unihockeys: Die Svenska Superligan

Besser werden wollte Bischofberger schon früh. Aufgewachsen im Toggenburg, verliess Bischofberger mit 16 Jahren seinen ersten Klub, sein Tal, sein Elternhaus. Er begann seine Lehre als Schreiner im Bündner Rheintal. Chur Unihockey lockte mit seiner Swiss-Olympic-Schule für Talente und der Aussicht, später in der höchsten Spielklasse spielen zu können. Bischofberger schaffte diesen Schritt mit 18 Jahren.

Betrachtet man den weiteren Verlauf von Bischofbergers Karriere, so zeigt sein Weg steil nach oben: Bei Chur konnte er früh viel Verantwortung übernehmen. Auf den Bündner Club, der meist knapp die Playoffs erreicht, folgte 2015 – Bischofberger war 21 – der SV Wiler-Ersigen: Rekordmeister, Titelfavorit, Ligakrösus. Und nur eine Saison später Schweden, die Svenska Superligan (SSL), die NHL des Unihockeys. Und Bischofbergers neuer Verein IBF Falun, das muss man wissen, ist so was wie das Paris Saint-Germain der Hallensportart: ein Starensemble, ehrgeizig, erfolgsverwöhnt. Im schwedischen Spitzenteam mit acht schwedischen Nationalspielern kam Bischofberger meist in der dritten Linie zum Einsatz. Weniger Zeit auf dem Feld, kaum Einsätze in den Specialteams. Und: der Titelgewinn.

«Ich ging, um zu lernen und tagtäglich mit den besten trainieren zu können.»

2017 kehrte Bischofberger zurück in die Schweiz zu Wiler-Ersigen. Zwei Meistertitel und ein Cupsieg später zog es Bischofberger 2020 erneut nach Schweden. «Mir war schon nach meiner Rückkehr von Falun klar, dass ich wieder in der SSL spielen möchte», sagt er. Die Situation, sie war ideal. Bischofberger, der gelernte Schreiner, hatte mittlerweile ein Studium als Primarlehrer aufgenommen und konnte nun Teilzeit von Schweden via Austauschprogramm studieren. Nun aber ging Bischofberger zu einem Mittelfeldklub: «Linköping hatte sich in jeder Saison um mich bemüht.» Hier kann der Verteidiger deutlich mehr Verantwortung übernehmen, spielt in der ersten oder zweiten Linie, im Box- und teilweise im Powerplay.

Über Emotion das beste Spiel abrufen

Wie er sich selber als Spieler beschreiben würde? «Sehr aggressiv, manchmal aufbrausend. Ich brauche Emotionen, um mein bestes Unihockey abrufen zu können», sagt Bischofberger. Dies zeigt sich darin, dass er mit Schiedsrichtern diskutiert. Oder sich im WM-Halbfinal 2018 auch mal mit dem Schweden Robin Nilsberth, einem hünenhaften Verteidiger, anlegt.

Der Toggenburger aus Nesslau ist seit 2015 in der Schweizer Nationalmannschaft. Er steht für den Spielertyp, den Nationaltrainer David Jansson fordert. Technisch stark, mutig im Spielaufbau, überzeugt. Am Donnerstag reiste die Schweizer Nationalmannschaft nach Helsinki, am Samstag steht sie zum ersten Mal im Einsatz. Sechs Spiele müssten Nicola Bischofberger und sein Team gewinnen, um Weltmeister zu werden.

Zwei weitere Ostschweizer sind im WM-Kader Nicola Bischofberger ist nicht der einzige Ostschweizer im Kader der Schweizer Nationalmannschaft. Ebenso im Team sind der Appenzeller Michael Schiess und der Thurgauer Nils Conrad. Schiess ist Flügel beim UHC Waldkirch-St.Gallen und WM-Debütant. Für Conrad, Captain beim HC Rychenberg Winterthur, ist es nach 2018 die zweite WM-Teilnahme. (dar)

