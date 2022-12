Handball: Nächste Europacuphürde für den LC Brühl

Handball Ungarisches Spitzenteam als nächster Gradmesser für Brühl im Europacup In der European League treffen die St.Galler Frauen am Samstag und Sonntag in der dritten Runde zweimal auswärts auf Vác. Matthias Schlageter 02.12.2022, 11.58 Uhr

Nächste internationale Einsätze für Laurentia Wolff. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Nach je einem Einsatz im Cup und in der Meisterschaft nach der EM-Pause steht der LC Brühl vor zwei Spielen im Europacup. Die kommende Aufgabe ist eine Herausforderung. In der EHF European League gastieren die St.Gallerinnen am Wochenende im ungarischen Vác, wo sie am Samstag und Sonntag in der dritten Runde des Wettbewerbs auf die Gastgeberinnen treffen. Anpfiff ist jeweils um 14 Uhr.

Erstmals kommt ein Frauenteam so weit

Mit zwei Siegen gegen die Tschechinnen aus Plzen gelang dem LC Brühl der Sprung in die dritte Runde der European League. Seit der Reorganisation des Wettbewerbs vor einigen Jahren ist es das erste Mal, dass die St.Gallerinnen – ja sogar ein Schweizer Frauenteam überhaupt – bis in die letzte Qualifikationsrunde vorstossen konnten. Nach Runde drei wird der Wettbewerb in einer Gruppenphase – je vier Gruppen à vier Teams – weitergeführt.

Für das ungarische Team sind die beiden Begegnung mit Brühl die ersten Auftritte im Europacup in dieser Saison. Es profitierte aufgrund der starken Position der heimischen Liga im europäischen Vergleich von Freilosen.

Die Gegnerinnen standen viermal im Viertelfinal

Der kommende Europacup-Gegner Brühls heisst Praktiker-Vác und zählt in der ungarischen Liga – notabene eine der Topligen im Frauenhandball – zur erweiterten Spitze. In ihrer Europacup-Geschichte qualifizierten sich die Frauen aus Ungarn bereits viermal für einen Viertelfinal im Cup-Winner’s-Cup oder dem EHF-Cup, dem Vorläufer der European League.

Bereits in den vergangenen zwei Jahren war Vác in der European League vertreten und schaffte dort jeweils den Sprung in die Gruppenphase.

In der laufenden Meisterschaft liegt Vác derzeit mit drei Siegen aus fünf Spielen auf Rang sechs in der 14er-Liga. Die beiden Saisonniederlagen kassierten die Frauen aus der Kleinstadt nördlich von Budapest aber gegen die zwei Champions-League-Teilnehmerinnen von Györ und Ferencváros.

Goalie Fabia Schlachter hält gut

In der Equipe der St.Gallerinnen stimmt die Form. Und auch die personellen Möglichkeiten beim Team des LC Brühl sind gut. Keine Frage, der Ausfall von Stammtorhüterin Sladana Dokovic wiegt schwer. Dennoch zeigten die jüngsten Partien, dass auch ohne die Schweizer Nationaltorhüterin bestanden werden kann. Allen voran Fabia Schlachter sprang bislang sehr gut für Dokovic in die Bresche.

Das gesamte St.Galler Kader soll profitieren

Ansonsten sind beim LC Brühl mit Ausnahme der langzeitverletzten Katarina Simova alle Spielerinnen einsatzfähig. Diesen Umstand nutzte Cheftrainer Nicolaj Andersson zuletzt, um die Kräfte zu verteilen und allen Akteurinnen Spielpraxis zu verschaffen. In Ungarn wird Andersson sicherlich seinen Stammspielerinnen viel Einsatzzeit geben, obschon das gesamte Kader von den Vergleichen mit dem ungarischen Spitzenteam profitieren sollen.