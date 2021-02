Challenge League Unentschieden – der FC Wil bringt auch die Grasshoppers in Bedrängnis Der FC Wil zeigt eine starke Leistung und ringt dem Rekordmeister ein 1:1 ab. Für die Gäste ist dieser Punktgewinn schmeichelhaft. Gianluca Lombardi 19.02.2021, 22.28 Uhr

Tician Tushi (links) trifft dieses Jahr bereits zum vierten Mal für den FC Wil Bild: Gianluca Lombardi

Der Wiler Auftritt hatte es in sich. Die jungen Wilden von Trainer Alex Frei spielten gegen den Rekordmeister von Beginn weg mutig auf. So war es nicht verwunderlich, dass die Ostschweizer dem Führungstreffer im ersten Durchgang deutlich näher waren als die Gäste aus Zürich. Immer wieder zeigten die St.Galler gute Aktionen in der Angriffauslösung.