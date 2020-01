Überspringer Martin Fuchs: Keiner verdient mehr als der Springreiter aus dem Thurgau Schweizer Preisgeldrekord von 1,8 Millionen Franken für den 27-Jährigen aus Wängi. Ab Donnerstag startet Martin Fuchs in Basel. Peter Wyrsch 07.01.2020, 05.00 Uhr

Martin Fuchs in Genf im Sattel von Clooney. Martial Trezzini/KEYSTONE

Seit über einem Jahr ist die Weltrangliste der Springreiter fest in Schweizer Hand: Der 27-jährige Martin Fuchs aus Wängi hat sein Vorbild Steve Guerdat vom Leaderthron verdrängt und führt seit Jahresbeginn mit dem Rekord-Preisgeld von 2,3 Millionen Franken aus den letzten zwölf Monaten das Weltranking vor Guerdat aus Elgg an.

Ein Jahr lang trug der 37-jährige Jurassier Steve Guerdat die Armbinde des Weltranglistenersten und wurde nun trotz ebenfalls erstklassigen Resultaten 2019 wie dem dritten Erfolg im Weltcupfinal im vergangenen Frühling, sieben Nullfehlerritten in Nationenpreisen und einem Preisgeld von 1,8 Millionen Franken (Vorjahr: 1,4 Millionen) von seinem Freund und Trainingspartner auf Position zwei verdrängt.

Martin Fuchs, der Sprössling der ehemaligen Schweizer Springreitmeister Thomas und Renata Fuchs, schuf die Differenz zum routinierteren Guerdat vor allem in der Global Champions Tour. An der seit 2006 ausgetragenen Turnierserie an Orten wie New York, Mexiko, St.Tropez, Cannes oder Monaco werden Unsummen an Preisgeldern ausgeschüttet. Fuchs erliegt dieser pekuniären Verlockung, Guerdat nicht.

Steve Guerdat mit Bianca am Grand Grand Prix in Genf. Martial Trezzini/KEYSTONE

Guerdat ist ein Gegner der Business-Turniere

Der Jurassier, dem das Pferdewohl und die Sportlichkeit über allem steht, ist ein Gegner dieser Turnierserie. «Ich bin gegen Teilnahmen, wo man sich einkaufen kann. Die Global Champions Tour veranstaltet Business-Turniere, verdrängt und bedroht die Nationenpreisserie und findet kaum in stimmungsvoller Atmosphäre statt», liess sich der oft kauzige, wortkarge und introvertierte Guerdat schon mehrmals vernehmen. Fuchs sagt dazu:

«Das muss jeder selbst wissen. Ich verstehe mich mit Steve sehr gut. Wir sind Kumpel, obwohl wir schon etwas verschieden sind. Ich bin aber überzeugt, dass er mir die Spitzenposition, die er ein Jahr lang inne gehabt hat, gönnt. Wir sind Rivalen, ehrgeizig und wollen jedes Springen gewinnen. Wenn ich aber selbst nicht ganz vorne bin, soll es Steve sein.»

So geschehen auch beim Weltcupfinal 2019 in Göteborg, als Guerdat mit Alamo vor Fuchs mit Clooney siegte.

Die Siegesserie von Rotterdam bis London

Martin Fuchs, schon achtfacher EM-Medaillengewinner im Nachwuchs, krönte sein aussergewöhnliches Jahr im Sattel des zuverlässigen Ausnameschimmels Clonney mit dem Europameistertitel im Einzel in Rotterdam. Weiter gelang ihm der zweite Triumph im Weltcupspringen nach der Premiere in Lyon. Zudem überzeugte Fuchs mit dem Sieg in Guerdats «Wohnzimmer», im Grand-Slam-GP am CSI Genf, sowie mit dem Erfolg im Weltcupspringen in London – diesmal mit dem Oldenburger The Sinner. «Ich bin sehr stolz, dass ich jetzt erstmals am CSI Basel die Armbinde als Weltnummer eins tragen kann. Ein Traum wurde wahr. Es ist eine Auszeichnung für konstant erstklassige Leistungen und reflektiert das ganzes Jahr. Ich bin aber nicht allein für meine grossartigen Erfolge massgebend.»

Der mit der amerikanischen Amazone Paris Sellon liierte Fuchs erwähnt ein erster Linie seine Eltern. Vater Thomas ist sowohl sein wie Steve Guerdat Personaltrainer und auch technischer Coach der Schweizer Nationalequipe. Mutter Renata Fuchs ist für administrative Dinge zuständig.

Erfolge mit verschiedenen Pferden

Mit drei verschiedenen Pferden hat der Neffe des St.Gallers Markus Fuchs, der einst ebenfalls die Weltnummer eins war, sieben internationale Grands Prix gewonnen. Mit Clooney deren vier, darunter den mit 400000 Franken dotierten GP von Genf. Mit Chaplin, der nach einer monatelangen Verletzung wieder im Training ist, zwei. Mit The Sinner das Weltcupspringen in London und mit Tam Tam du Valon von Besitzer Pierre Bodenmüller den GP in Stuttgart. Zudem gewann er in St.Gallen mit der Schimmel-Stute Chica von Adolfo Juri zum dritten Mal den Schweizer Cup.