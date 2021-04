Turn-EM in Basel St.Galler Kunstturner Pablo Brägger: «Die Vorfreude ist riesig» – trotz Maskenpflicht und leeren Rängen Die Vorbereitung verlief nicht immer wie gewünscht. Dennoch ist Pablo Brägger vor der Turn-EM in Basel zuversichtlich und er freut sich. Für den 28-Jährigen ist es der erste Wettkampf seit über einem Jahr. Raya Badraun 19.04.2021, 17.00 Uhr

Seit Ende des vergangenen Jahres bereitet Pablo Brägger die Schulter Probleme. Stefan Wurzer, Zürich

«Es ist ein Wettkampf unter speziellen Umständen in einer speziellen Zeit»: So beschreibt Pablo Brägger die Kunstturn-EM in Basel. In der St.Jakobshalle dürfen keine Zuschauer dabei sein. Die Athleten bleiben unter sich, pendeln nur zwischen Halle und Hotel.

Und überall ist Maskenpflicht, ausser an den Geräten. Dennoch sagt Brägger: «Die Vorfreude ist riesig.» Für ihn ist es der erste Wettkampf seit über einem Jahr. Das letzte Mal vor Publikum turnte der 28-Jährige Anfang März am American Cup in den USA. Seither hat sich einiges verändert – in der Welt, aber auch in seinem Leben.

Als Brägger vor einem Jahr nicht mehr in Magglingen trainieren konnte, half er bei einer Gartenbaufirma aus. Im Sommer absolvierte der Ostschweizer als Vorbereitung auf das Studium ein Praktikum als Physiotherapeut – und war nur noch am Abend in der Halle.



Ein langsamer Übergang

Anschliessend trainierte er dann wieder wie früher in Magglingen, aber nicht dort, sondern alleine im Regionalen Leistungszentrum in Wil. Nur eine Woche pro Monat verbrachte er im Herbst mit dem Nationalkader oberhalb von Biel.

Oliver Hegi, der im März vom Spitzensport zurückgetreten ist. Severin Bigler

Es ist ein langsamer Übergang in ein Leben nach dem Sport. Auch sein Turnkollege Oliver Hegi ging einen ähnlichen Weg und begann im vergangenen Herbst ein Physikstudium. Immer wieder tauschten sich die beiden aus, sprachen über ihre Erfahrungen.

Doch als Hegi Anfang März seinen Rücktritt vom Spitzensport gab, weil Studium und Sport kaum zu meistern waren, war Brägger dennoch überrascht. Der St.Galler sagt:

«Ich dachte, er würde an der EM noch mitturnen. Doch ich verstehe seinen Entscheid.»

Auch er selbst musste seinen Plan nochmals anpassen. Als er im vergangenen Herbst begann, wieder an allen sechs Geräten zu trainieren, war es eine Herausforderung für ihn. «In harten Trainings ohne Teamkollegen durchzubeissen, ist hart», sagt Brägger. Denn normalerweise pushen sie sich gegenseitig. Er wusste, dass es so nicht geht, dass er so nicht weiterkommt.

Wieder öfter in Magglingen

Ende Jahr sprach er mit seinen Trainern, überlegte mit ihnen, was er verändern könnte. So entschied er sich, wieder öfter in Magglingen zu sein.

Durchschnittlich ist er nun drei von vier Wochen im Trainingszentrum oberhalb von Biel, eine verbringt er im Regionalen Leistungszentrum in Wil. Das ist ihm wichtig: «Ich will auch weiterhin meine Freundin und meine Familie sehen», sagt er.

Gegen Ende 2020 tauchten Schmerzen in der Schulter auf. Brägger machte ein MRI und bekam eine Cortison-Spritze. Er sagt:

«Ich spüre nun die ganzen Jahre, die ich trainiert habe.»

Nun versucht er, die Schulter so gut wie möglich zu schonen. So hält er sich an den Ringen zurück und macht Elemente, welche die Schulter zu sehr belasten, nicht jeden Tag. «Das wird mich wohl noch bis zum Ende meiner Karriere begleiten», sagt Brägger.

Dennoch sagt er, dass seine Form mindestens so gut sei wie vor einem Jahr, wenn nicht sogar besser. Damals wurde er beim letzten Wettkampf vor dem Lockdown, dem American Cup, Sechster. Nur ein halber Punkt fehlte ihm für einen Podestplatz.

An der Heim-EM in Basel wird Brägger das gleiche Programm zeigen wie damals. In der Vorbereitung arbeitete er vor allem an der Ausführung. Neue Elemente studierte er zwar ebenfalls ein, doch Brägger sagt:

«Es würde sich nicht lohnen, ein Risiko einzugehen.»

Je länger, je mehr werden Fehler von den Kampfrichtern hart bestraft. Sauber zu turnen, wird deshalb immer wichtiger. «Ich möchte mein Bestes zeigen und möglichst keine Fehler machen», sagt er deshalb.



Pablo Brägger im Leistungszentrum in Wil.

Ralph Ribi

Schafft Brägger das am Donnerstag im Qualifikationswettkampf, gehört er zu den Finalanwärtern. Im Mehrkampf will er sich empfehlen, aber auch an den einzelnen Geräten sieht er seine Chance. Am Reck etwa, wo er 2017 in Cluj Europameister wurde. Oder am Boden, wo er 2015 in Montpellier Bronze gewann.

Die Hauptprobe für Olympia in Tokio

Auch am Barren hat er gute Chancen. Und dann ist da neben den Medaillen noch ein anderer wichtiger Aspekt: Die EM hat einen hohen Stellenwert, weil sie die Hauptprobe für die diesjährigen Olympischen Spiele von Tokio ist. Nach einem Jahr ohne Wettkämpfe zeigt sich nun, wo Brägger und seine Turnkollegen im Hinblick auf den Höhepunkt stehen. Vor allem im internationalen Vergleich.