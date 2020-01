Trotz harscher Kritik sagt Federer: «Ich bin den jungen Klimaaktivisten dankbar» Diese Woche ist über Roger Federer ein Shitstorm eingebrochen. Klima-Aktivisten werfen ihm sein Engagement für die Credit Suisse vor. Jetzt nimmt er Stellung – zwar nicht zur CS, aber zur Klimabewegung. Gina Bachmann 11.01.2020, 10.34 Uhr

Roger Federer steht als Werbegesicht der Credit Suisse in der Kritik. Bild: Kamran Jebreili, AP

Sie fragten ihn, auf welcher Seite der Geschichte er stehe. Und sie riefen ihn dazu auf, nicht länger mit der Credit Suisse zu geschäften. Mitglieder der Klimastreikbewegung nahmen den Tennisprofi diese Woche in den sozialen Medien in die Mangel. Auf Twitter hat Roger Federer nicht auf die Vorwürfe reagiert. Doch am Samstag lässt er der Nachrichtenagentur Reuters eine Stellungnahme zukommen, die auch CH Media vorliegt. Darin schreibt Federer: