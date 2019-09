Trotz einer Leistungssteigerung nach der Pause – Brühls Handballerinnen verlieren Europacup-Hinspiel in Schweden

Die Brühler Handballerinnen haben das erste Spiel im EHF-Cup verloren. Die St.Gallerinnen unterlagen in Schweden dem Team von Höör 24:32 (10:16). Das Rückspiel am Sonntag findet ebenfalls in Schweden statt