Wieder keine Punkte für die Handballer von St.Otmar.

Handball St.Otmar hadert: Trotz Aufwärtstendenz keine Punkte Die St.Galler Handballer verlieren in der NLA gegen Wacker Thun 27:29. Sie durften immerhin bis zur Schlussminute hoffen. Sarina Bischoff Jetzt kommentieren 28.11.2021, 20.55 Uhr

Trotz aller Bemühungen: Es reicht St.Otmar nicht zum Sieg. Bild: Stefan Risi

Nach zuletzt fünf Niederlagen in den vergangenen sechs NLA-Spielen war St.Otmar gestern im Heimspiel auf Punkte angewiesen. Hoffnung machte die Rückkehr von Ariel Pietrasik, anfangs Saison noch Topskorer, ehe er zuletzt sechs Wochen wegen einer Verletzung ausfiel. Trotz sechs Toren konnte aber auch Pietrasik nicht verhindern, dass die Ostschweizer gegen das formstarke Wacker Thun 27:29 (13:15) verloren.

Die Entscheidung in der ausgeglichenen Partie fiel erst in der letzten Minute, als Clemens Gangl am Kreis angespielt wurde und frei zum Abschluss kam. Er scheiterte jedoch an Thuns Torhüter Marc Winkler und verpasste den Ausgleich zum 28:28. Dass die St.Galler überhaupt die Chance bis zum Schluss auf einen Punktgewinn hatten, lag unter anderen an der Einstellung. «Wir haben seit langem wieder einmal bis zum Ende gekämpft», sagte Pietrasik. «Und unser Torhüter hat uns mit seiner Leistung im Spiel gehalten.»

Torhüter als Rückhalt

Die Startviertelstunde bestimmten die St.Galler und lagen dabei auch in Führung. Aus einer stabilen Abwehr heraus, in welcher im Zentrum Pietrasik das Kommando übernahm, zeigten sie sogar den ein oder anderen schnellen erfolgreichen Angriff. Abschütteln liessen sich die Gäste jedoch nicht und übernahmen ihrerseits die Führung. St.Otmar glich zwar mehrmals aus, mehr aber nicht. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei welchem kein Team klare Vorteile hatte. «Die vielen ungenutzten Möglichkeiten, vor allem die wichtigen zum Ende hin, waren ausschlaggebend, dass wir nicht punkten konnten», sagte Pietrasik.

Dabei scheiterten die Angreifer nicht nur an ihrer Überzeugung im Abschluss, sondern auch ein ums andere Mal am Torhüter. Sowohl Thuns Flavio Wick in der ersten Halbzeit als auch St.Otmars Aurel Bringolf über die gesamte Partie hinweg konnten sich immer wieder auszeichnen. Insbesondere Bringolf überzeugte mit 17 Paraden, viele davon, als der Gegner bei Gegenstössen oder vom Flügel frei zum Abschluss kam. «Durch die Spielerwechsel für Angriff und Verteidigung liessen wir zu viele Tore aus der zweiten Welle zu», sagte Pietrasik. Nach dem positiven Eindruck im Cup gegen Schaffhausen zeigte St.Otmar diese Tendenz nun auch gestern gegen die Thuner. Bleibt zu hoffen, dass es wirklich eine Tendenz ist.

St.Otmar – Wacker Thun 27:29 (13:15)

Kreuzbleiche – 700 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: Je viermal 2 Minuten.

St.Otmar: Bringolf (17 Paraden)/ Perazic (für 1 Penalty); Hörler, Fricker (2), Gwerder, Pendic (7/5), Wüstner, Geisser (2), Jurilj (6), Haas (1), Pietrasik (6), Kaiser (3), Gangl, Maros.

Thun: Wick (10 Paraden)/Winkler (3 Paraden); Felder (3), Raemy (5), Dähler (3), Sorgen (1), Recher, Lory, Guignet (1), Schwab (3), Huwyler, Gruber (2), Chernov (3), Suter (5/2), Delhees (3).

Bemerkungen: Otmar ohne Lakicecic (verletzt), Thun ohne von Deschwanden; Verhältnis verschossener Penaltys: 0:1.