Trotz ansprechender Leistung – Der FC Wil verliert in Luzern Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart, unterliegen die Wiler dem FC Luzern aus der Super League mit 0:2. Die Äbtestädter hielten über weite Strecken gut mit. Gianluca Lombardi 17.07.2021, 17.05 Uhr

Die Wiler hielten gut mit. Bild: Gianluca Lombardi

Die Niederlage beim FC Luzern dürfte die Ostschweizer kaum aus der Bahn werfen. Trotz dem negativen Resultat waren die sportlichen Eindrücke gut. Bis der Gastgeber richtig in die Partie fand, dauerte es fast eine Stunde. Bis dahin waren gute Torchancen fast nur den Wilern vorbehalten. Daraus Profit geschlagen haben die Äbtestädter aber nicht.

Bereits nach einer Viertelstunde hätten die Wiler zwingend führen müssen. Nach einer traumhaften Flanke von Mergim Brahimi, neu als Aussenverteidiger unterwegs, musste Neuzugang Sofian Bahloul nur noch einschieben, doch er scheiterte am Luzerner Torhüter. Nicht besser machte es dann Silvio nach einer halben Stunde.

Wieder fand eine punktgenaue Flanke, dieses Mal von Bahloul selbst getreten, den Mitspieler. Doch sein Kopfball war viel zu schwach und unpräzise, so dass der Innerschweizer Schlussmann erneut leichtes Spiel hatte. Weil auch noch Fazliu aus bester Position scheiterte, ging die Partie mit 0:0 in die Pause. Obwohl hier ein oder zwei Tore für Wil nicht gestohlen gewesen wären.

Zwei Tore zur Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel fan auch der FCL besser in die Partie. Doch nochmals waren es die Wiler mit einer Grosschance, Fazliu vergab aber erneut. Luzerns Neuzugang Christian Gentner brachte seine Farben nach einer Stunde in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhten die Zentralschweizer auf 2:0 und sorgten für die Entscheidung in diesem Spiel.

Danach schien die Luft auf beiden Seiten ein wenig draussen zu sein. Bis hin zum Schlusspfiff passierte kaum noch erwähnenswertes, so dass die Partie vor sich hinplätscherte. Trotzdem darf man von einem gelungenen Wiler Auftritt sprechen, der mindestens ein Tor verdient hätte. Wenn die Ostschweizer sich diese Treffer aber für Vaduz aufgehoben haben, dürfte das kaum einen Fan stören.

FC Luzern – FC Wil 1900 2:0 (0:0)

Swissporarena, Luzern: 400 Zuschauer – Schiedsrichter: Ovcharov.

Tore: 60. Genter 1:0, 67. Ndiaye 2:0.