Im Champions-League-Sieg des THW Kiel steckt ein schönes Stück St. Gallen: Wie Trainer Filip Jicha von der Ostschweiz aus die Handballwelt erobert

In den Erfolgen Filip Jichas steckt ein ansehnliches Stück Ostschweiz. Als der Jungprofi 2003 erstmals im Ausland anheuerte, zog es ihn zu St. Otmar. Zum ersten Mal war Jicha auf sich alleine gestellt, verstand kein Wort und befürchtete, dass das Ausland das Ende bedeuten würde. «Aber so war es nicht.» Der junge Tscheche lernte die Sprache und integrierte sich. «St. Otmar war die wichtigste Station in meinem Leben als Sportler. Von St. Gallen aus bin ich in die Welt gezogen», erinnert sich Jicha. Er hat viele Freunde in der Ostschweiz und sagt: «Diese Erfahrungen sind wichtiger als alle Erfolge.» (dg)