Triathlon Der St.Galler Florin Parfuss erlebt beim Rennen in Dubai einen Schock: «Auf einmal ist der Pneu weggespickt» Beim Ironman 70.3 in den Vereinigten Arabischen Emiraten erlebt der Ostschweizer einen «tollen Saisonstart» – trotz Zwischenfall. Von Tränen, einem Schuhkurier und einem sechsten Platz. Renato Schatz Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Florin Parfuss am Samstag im Kampf gegen die Uhr. Im Hintergrund: das wohl bekannteste Hotel Dubais, das Burj Al Arab. Bild: Sportograf

Und plötzlich gab es einen lauten Knall. Einen umso lauteren, weil da nichts war als Sand, als die Wüste und die verzweifelten Schreie des Triathleten Florin Parfuss. Zwei Tage später sagt er: «Mir sind Tränen in die Augen geschossen.» Er sei «lost» gewesen, verloren. Es war ja nicht nur der Vorderreifen geplatzt, sondern auch etwas anderes: die Hoffnung, sich frühzeitig für die Weltmeisterschaft Ende Oktober in den USA zu qualifizieren.

Aus dem Wasser mit einer Minute Vorsprung

Dabei fing es doch so vielversprechend an: Bestzeit bei den 18- bis 24-Jährigen im Schwimmen, dem ersten Teil dieses Ironman-70.3-Wettkampfs in Dubai. Mit einer Minute Vorsprung verliess Parfuss das Wasser und stieg aufs Rad, mit dem er zunächst schnell unterwegs war. Bis zu Kilometer 55, bis zum Knall. Bis zum Unfall. «Ich weiss nicht genau, was passiert ist, aber auf einmal ist der vordere Pneu weggespickt.»

Florin Parfuss beim Zieleinlauf. Bild: Sportograf

Parfuss bleibt unverletzt, also montiert er einen neuen Reifen, wofür er eine Viertelstunde benötigt. Er sammelt und fokussiert sich, fährt weiter, von der kahlen Wüste zurück nach Dubai. Die «megaschöne Skyline» sieht der 20-Jährige erst von weitem, dann kommt sie immer näher. Irgendwann tauscht er das Velo gegen die Laufschuhe. Beim Halbmarathon zum Schluss sind in seiner Altersstufe nur fünf Athleten schneller. Im Ziel ebenfalls, Parfuss wird Sechster. Eigentlich wollte er Erster werden, sich das WM-Ticket sichern. Und:

«Eigentlich ist das Rennen perfekt gelaufen.»

Eigentlich. Aber eben: der Knall. Parfuss hadert trotzdem nicht, wenn er vom Rennen erzählt. Kein Konjunktiv, kein Hätte-hätte-Fahrradreifen. Da ist vielmehr die süsse Gewissheit, dass er mithalten konnte. 4:30,18, mit dieser Zeit kam Parfuss ins Ziel. Ohne den Reifenschaden wäre er mindestens 15 Minuten schneller gewesen, und ohne die Schreie, die Tränen, die Nerven, die der Zwischenfall gekostet hat, wären es wohl noch ein paar mehr gewesen. Heisst: ein Podestplatz.

Die Begegnung mit dem belgischen Vizeweltmeister

Deshalb sagt Parfuss zufrieden: «Das, was ich beeinflussen konnte, habe ich super gemacht.» Eine andere Gewissheit: Ein kaputter Reifen, so was könne immer passieren. Genauso wie die Tatsache, dass jemand nicht das ideale Schuhwerk dabei hat.

Den gesamten Winter über bereitete sich Florin Parfuss vor. Bild: Ralph Ribi

So geschehen beim Ironman-Vizeweltmeister Bart Aernouts, einem Idol von Parfuss. Aernouts neue Lieblingsschuhe wurden zwar vom Ausrüster in die Emirate geschickt, wären aber zu spät angekommen. Weshalb Parfuss, der bei derselben Marke unter Vertrag steht, als Kurier einsprang und dem Belgier ein neues Paar übergab. Die beiden sollten sich noch zweimal treffen: Einmal beim Wettkampf, wobei Aernouts über alle Kategorien hinweg Siebter wurde, und einmal, zufällig, im weltweit grössten Shopping-Center.

Die Triathlonwelt ist ein Dorf, man kennt und grüsst sich, hilft einander. Also liefert Parfuss dem Idol Aernouts ein Paar Schuhe aus. Also feuert Aernouts umgekehrt Parfuss an, als dieser auf den letzten Metern ist. Also geben die Schweizer Athletinnen und Athleten, die ebenfalls starten, Parfuss Ratschläge.

Der Aperol Spritz unter dem Wahrzeichen

Bester Schweizer wurde Andrea Salvisberg, der gesamthaft Vierter wurde. Daniela Ryf wurde Zweite. Darüber spricht Parfuss, als er mit seinen Eltern und der Freundin am Tag nach dem Rennen im Restaurant am Fusse des Burj Al Arab, dem Edelhotel und Wahrzeichen Dubais, sitzt und Aperol Spritz trinkt. Schwere Beine und leichte Zungen. Auch solche Momente bleiben, wie ein Knall.

All das ist für Parfuss ein «toller Saisonstart», bei dem er «viel lernen» konnte. Bei dem er aber auch viel lernen musste. Im Wasser und auf der Strasse, klar. Mit Rückschlägen umgehen, weitermachen. Aber auch für die Schule. Parfuss macht die Berufsmatura, im Sommer sind die Abschlussprüfungen.

In Dubai sass er deswegen häufig im Hotel und holte Schulstoff nach. Um in den Frühlingsferien mit gutem Gewissen nach Mallorca fliegen zu können, ins Trainingslager. Damit er am 19. Juni beim Ironman 70.3 in Rapperswil bereit ist. Es ist die nächste Chance, ein WM-Ticket zu ergattern.

