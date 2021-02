Transferhammer Attraktion im Amateurfussball! Dejan Janjatovic spielt künftig für den FC Rorschach-Goldach Dem FC Rorschach-Goldach ist ein veritabler Coup gelungen. Dejan Janjatovic, früherer Shootingstar des FC St.Gallen, stösst per sofort zum Leader der 2.Liga Gruppe 1. Christian Brägger 28.02.2021, 10.52 Uhr

In Aktion im September 2014 für St.Gallen: Dejan Janjatovic

Bild: Nicolas Senn

Dejan Janjatovic ist in der Ostschweiz nicht irgendwer. Immerhin hatte es das grosse Talent, dem man manchmal eine etwas nonchalante Einstellung vorwarf und der oft mit Verletzungen zu kämpfen hatte, in seiner Jugend bis zu den Amateuren von Bayern München geschafft. Beim FC St.Gallen kam Janjatovic vor allem nach dem Aufstieg in die Super League ab der Saison 2012/13 zum Tragen und wusste dort und natürlich in der Folgesaison auch in der Europa League unter Trainer Jeff Saibene zu gefallen. Einmal erzielte er das Tor des Monats, einmal das Tor der Rückrunde.