Quintillà zurück zum FCSG: Etwas zwischen Zweifel und Zuversicht

Transfer Als Sutter und Zeidler am Hörer waren, verflogen die Zweifel: Wie Jordi Quintillà beim FC St.Gallen zurück zu alter Stärke finden will Am Samstag verkündete der FC St.Gallen, dass der 28-Jährige nach nur einem halben Jahr in Basel wieder in die Ostschweiz wechselt. Er will zurück zu alter Stärke. Die St.Galler ebenfalls. Renato Schatz Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Der Dirigent ist zurück: Jordi Quintillà hat in St.Gallen einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. Bild: Claudio Thomas/Freshfocus

Die Anzeigetafel über der Gegentribüne der Schaffhauser Arena war kaputt. Nur ein paar leuchtende Punkte waren auf schwarzem Grund zu erkennen, kleine in Rot und Blau, etwas grössere in Grün. Obschon die Tafel das Zwischenresultat nicht zeigte und damit ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllte, erzählte sie viel vom Wochenende des FC St.Gallen. Rot und Blau, diese Farben trug der spanische Mittelfeldspieler Jordi Quintillà in den vergangenen sechs Monaten. Gestern Nachmittag aber Grün. Wieder Grün.

Im Sommer erst wechselte der 28-Jährige zum FC Basel. Die alte Führung um Ex-Präsident Bernhard Burgener hatte den Transfer eingefädelt. Es dauerte aber Monate, bis er offizialisiert wurde. David Degen, der neue starke Mann, soll versucht haben, Quintillà wieder abzugeben. Vergebens. Also sagte Quintillà bei seiner Präsentation im Juli, er habe, seitdem er in der Schweiz sei, immer davon geträumt, irgendwann einmal für den FC Basel zu spielen. Viele St.Galler Fans nahmen Quintillà diese Aussage übel. Und tun dies noch heute. Auch Peter Zeidler, der Trainer der St.Galler, erinnert sich an das Zitat. Er sagte gestern:

«Wahrscheinlich haben die Basler Medienleute ihn in eine Rolle gedrängt.»

Spielertrainer, Brückenbauer, Skorer

Jordi Quintillà im Trikot des FC Basel, für den er insgesamt 17-mal auflief. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Auch darum geht es bei diesem Transfer: um die Rolle, die man spielt. 365 Super-League-Minuten nur stand Quintillà für den FC Basel auf dem Platz, auch wenn er beliebt war im Team. Davor war er 365 Tage lang Captain des FC St.Gallen. Und eigentlich noch ein wenig mehr. Der verlängerte Arm des Trainers etwa, der bisweilen das Kommando für die nächste Pressingwelle gab. Der Brückenbauer in der Kabine auch, der sich in sechs Sprachen verständigen kann. Und, vor zwei Jahren zumindest, ein Skorer und formidabler Freistossschütze. 13 Tore und 5 Assists gelangen dem zentralen Mittelfeldspieler damals. Doch dann tauchte der Spanier immer seltener auf den Anzeigetafeln der Schweiz auf.

Nun soll er zurück zu alter Stärke finden. Dafür muss der FC St.Gallen finanziell nicht «all in» gehen. Zu hören ist, dass die Ablösesumme vergleichsweise tief ist und an den sportlichen Erfolg der Ostschweizer gekoppelt. Quintillà, und das muss man ihm zugutehalten, verdient deutlich weniger als beim Tabellenzweiten. Er hatte überdies auch andere Angebote. «Aber als Alain und der Trainer angerufen haben, hatte ich keinen Zweifel mehr», sagte Quintillà nach dem gestrigen Sieg in Schaffhausen, wo er eingewechselt worden war und wieder Grün trug. Im Gegensatz zu Tim Staubli, der sich für die Rückrunde dem Challenge-League-Leader Vaduz anschloss.

