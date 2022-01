Der ehemalige FCSG-Goalie Dejan Stojanovic hat einen neuen Klub

Transfer Der ehemalige St.Galler Goalie Dejan Stojanovic hat einen neuen Klub Middlesbrough leiht den Österreicher, der dreieinhalb Jahre in der Ostschweiz unter Vertrag stand, erneut in die 2. Bundesliga aus. Renato Schatz 02.01.2022, 15.23 Uhr

Einer der wenigen Einsätze von Dejan Stojanovic für Middlesborough. In Deutschland hofft er nun auf mehr Einsatzminuten. Bild: Richard Sellers/www.imago-images.de

Gerade einmal 28 Pflichtspiele hat Dejan Stojanovic bestritten, seitdem er den FC St.Gallen vor ziemlich genau zwei Jahren Richtung England verlassen hat. In 19 dieser 28 Spiele stand der mittlerweile 28-Jährige aber nicht für den FC Middlesbrough im Kasten, dem Klub also, der dem Vernehmen nach über eine Million Schweizer Franken bezahlte und dem der Goalie noch immer gehört, sondern für den FC St.Pauli. An den deutschen Zweitligisten war Stojanovic letzte Saison ausgeliehen. Mit dem Österreicher im Tor waren die Hamburger die viertbeste Mannschaft in der Rückrunde.

St.Pauli wollte Stojanovic im Anschluss noch einmal ausleihen, doch Middlesbrough strebte einen Verkauf an. Und forderte anscheinend jene Summe, die er dem FC St.Gallen im Januar 2020 überwiesen hatte. Der Deal kam nicht zustande.

Nun kehrt Stojanovic doch in die 2. Bundesliga zurück. Aber nicht zum FC St.Pauli. Stattdessen leiht der FC Ingolstadt den Torwart für die Rückrunde aus. Er hat sich eine Kaufoption gesichert. Stojanovics Vertrag in England läuft noch bis 2023.

Zunächst einmal will er aber mit Ingolstadt die Klasse halten. Die Schanzer sind erst im Sommer aufgestiegen und belegen nach 18 Runden den 18. und damit letzten Platz. Mit nur zehn Punkten. Und deren sieben Rückstand auf Rang 16, der zumindest für die Barrage reichen würde. Mit Rüdiger Rehm steht bereits der dritte Trainer in der laufenden Saison an der Linie. Der Klub ging gar nicht erst mit Aufstiegstrainer Thomas Oral in die Saison, sondern begann die Mission Klassenerhalt mit Roberto Pätzold, der nach einem verpatzten Saisonstart durch André Schubert ersetzt wurde. Dieser wiederum musste Anfang Dezember gehen.

In diesem unruhigen Umfeld will Stojanovic nun seine Karriere neu lancieren. Eine Karriere, die ihn von Österreich nach Italien führte. Und über St.Gallen, der einzigen Station, bei der er wirklich unangefochtener Stammgoalie war, nach England und Deutschland.