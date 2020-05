Pingelige Schutzkonzepte – so trainieren die Ostschweizer Sportvereine trotz Corona-Einschränkungen Beim Unihockeyclub Waldkirch-St.Gallen und bei Volley Amriswil gibt es Übungseinheiten auf jeder Altersstufe. Andere Clubs wie die Frauen des

FC St.Gallen-Staad müssen noch auf gemeinsame Aktivitäten verzichten. Ives Bruggmann 26.05.2020, 05.00 Uhr

Am Montag fand bei den Handballerinnen des LC Brühl das erste gemeinsame Training statt. Ralph Ribi

Die Erleichterung unter den Sportlerinnen und Sportlern war gross, als Teamtrainings wieder erlaubt wurden. Doch die obligatorischen Schutzkonzepte (siehe Kasten) dämpften die Freude vielerorts. Im Leistungssportbereich sind die Einschränkungen zwar weniger extrem wie im Breitensport. Dennoch ist man vom normalen Trainingsalltag in den Ostschweizer Vereinen weit entfernt.

Die NLA-Handballerinnen des LC Brühl trafen sich gestern zum ersten Mal seit über zwei Monaten wieder zum gemeinsamen Training in der Halle. Normalerweise wäre die Saison erst am vergangenen Wochenende beendet worden. Doch die Coronakrise veränderte vieles. Nach einer kurzen Pause nahmen die St.Gallerinnen das Training wieder auf. Der traditionelle Ferienmonat Juni fällt weg, es kommt zu einer Übergangsphase in alter Zusammensetzung. Ab 1. Juli übernimmt dann der neue Trainer Nicolaj Andersson. Er soll nicht bei Null beginnen müssen.

Schutzkonzepte: Handballer dürfen, Fussballer nicht Seit dem 11.Mai darf in der Schweiz wieder Sport getrieben werden. Aber: «Ohne Schutzkonzept keine Sportaktivität», sagt Jürg Stahl, Präsident von Swiss Olympic. Für den Spitzensport gelten weniger strenge Regeln. So dürfen die Fussballprofis wieder Mannschaftstrainings abhalten. Von den Lockerungen profitieren alle Mitglieder der Nationalkader, alle höchsten Ligen und die Karteninhaber von Swiss Olympic. Alle Schutzkonzepte der Verbände ähneln sich. Das entspricht der Logik, denn Konzepte wurden vom Bundesamt für Sport (Baspo) und Swiss Olympic bereitgestellt; die Sportarten passten diese jeweils den speziellen Bedürfnissen an. Eine Umschau durch die Konzepte

Bei Swiss Moto, dem Verband der Motorradfahrer, sind sogar die zwingenden Vorkehrungen beschrieben – Handschuhe, Masken – die nötig sind, dass man sich einem verunfallten Fahrer annähern darf. Beim Handballverband darf innerhalb einer Trainingsgruppe von maximal fünf Personen jeder den Ball des anderen berühren und es dürfen sich auch alle einer Gruppe aus der gleichen Harz-Dose bedienen. Ein Schusstraining mit Torhüter ist so möglich. Beim Tennisverband wird aber empfohlen, dass jeder Spieler seine eigenen Bälle markiert. Der Kontakt fremder Bälle mit der Hand kann so ausgeschlossen werden. Aufgeschlagen wird nur mit eigenen Bällen. Fremde Bälle können mit dem Fuss oder mit dem Schläger zum Mitspieler spediert werden. Auch im Fussball dürfen die Bälle nicht angefasst werden. Kopfballtraining ist verboten, ebenso Spucken. Im Kickboxen wird für die Begrüssung die asiatische Verbeugung empfohlen. Auch hier ist der Abstand von zwei Metern immer einzuhalten. Das Kickbox-Training beinhalte eine sehr breite Palette an Trainingsformen, die ohne Körperkontakt und Partner ausgeführt werden können. Das Konzept des Ruderverbandes sieht den Zwei-Meter-Abstand nicht vor. Der Rudersport sei eine Sportart, die ohne Berührungen ausgeübt wird. In den Booten sitzen die Personen hintereinander, also nicht Gesicht an Gesicht. Daher kann der Rudersport in der Schweiz in Kleinbooten betrieben werden. (sda)

Interimstrainerin und Clublegende Vroni Keller leitete am Montag die erste Einheit. Ralph Ribi

Für das erste Teamtraining teilte Interimscoach Vroni Keller ihre Spielerinnen in drei Gruppen auf. Die Goalies übten separat während die anderen sich in Kraft- und Handballeinheiten abwechselten. Keller sagt:

«Viele Spielerinnen hielten den Ball zum ersten Mal seit vielen Wochen in den Händen. Da waren Blasen vorprogrammiert»

Und: «Doch die Handballerinnen freuten sich.» Körperkontakt vermied die Trainerin in der ersten Einheit bewusst, auch wenn es im Spitzensport erlaubt wäre. Drei bis vier Trainings in der Woche werden nun in der Halle absolviert. Die Muskulatur muss sich wieder an den harten Untergrund gewöhnen. Daneben halten sich die Spielerinnen weiterhin individuell im Kraft- und Konditionsbereich fit.

St.Gallen-Staad darf noch nicht trainieren

Bei St.Otmars NLA-Handballern ist der Trainingsstart am 2. Juni geplant. «Aber wir warten noch den Bundesratsentscheid von morgen ab», sagt Präsident Hans Wey. In der Nachwuchsförderung ist der Startschuss bereits gefallen, sowohl bei der Ostschweizer Handballakademie (OHA) als auch beim Regionalen Leistungszentrum (RLZ) Fürstenland und dem LC Brühl. Trotz grosser Einschränkungen seien Übungseinheiten im Spitzenhandball gut möglich, so Wey.

Marco Zwyssig und die Frauen des FC St.Gallen-Staad müssen sich noch gedulden.

Benjamin Manser

Ganz anders im Fussball. Für die NLA-Frauen des FC St.Gallen-Staad sind Trainings derzeit tabu. «Wir haben eine interne Weisung, die besagt, dass wir nicht trainieren dürfen», so Trainer Marco Zwyssig. Die Frauen sind Teil der Future Champs Ostschweiz (FCO). Dort wurde einheitlich entschieden, den Trainingsbetrieb auf allen Stufen vorerst ruhen zu lassen. «Die schwierig umzusetzenden Auflagen haben uns dazu bewogen», heisst es in einer Mitteilung im vereinseigenen Magazin. Eine Ausnahme bilden die Campus-Spieler, die ab dem 11. Mai den Schulbetrieb wieder aufgenommen haben. Für sie werden die üblichen Morgentrainings durchgeführt.

Die FCO-Führung wartet ebenfalls den Entscheid des Bundesrates ab, in der Hoffnung, dass ab dem 8. Juni wieder ein reguläres Teamtraining möglich ist. «Wir sehnen es natürlich herbei, wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Aber wir müssen die Situation akzeptieren», so Zwyssig. Die Schutzmassnahmen seien schon extrem und schwer umzusetzen.

«Wenn ich quasi jedes Markierungshütchen desinfizieren muss, wird es schwierig.»

Aber Trainer Zwyssig blickt nach vorne. «Was zählt, ist die kommende Saison. Dafür wollen wir bereit sein.» Wie die St.Galler Frauen verzichtet der Grossteil der Fussballclubs derzeit auf gemeinsame Übungseinheiten. Wie eine Umfrage des Thurgauer Fussballverbandes zeigte, trainieren im Kanton nur drei Vereine. Auch im Kanton St.Gallen warten sowohl der SC Brühl aus der Promotion League als auch der FC Gossau aus der 1. Liga ab.

Aussergewöhnlich stellt sich die Situation beim Unihockeyclub Waldkirch-St.Gallen dar. Im Verein trainieren die E-Junioren ebenso wie das NLA-Team der Männer. Wobei das Schutzkonzept im Leistungsbereich weniger drastisch ist. Ohnehin befindet sich die NLA-Equipe in der Übergangsphase zur neuen Saison. Bislang arbeiteten die Spieler individuell. In der vergangenen Woche leitete Trainer Armin Brunner die erste Technikeinheit. «Jede Minute mit Ball ist wertvoll», sagt Brunner. Vorerst einmal pro Woche steht sein Team bis auf weiteres gemeinsam in der Halle.

Sozialer Aspekt des Sports

Bei Volley Amriswil haben ebenfalls sämtliche Teams den Betrieb wieder aufgenommen. «Die Hallen füllen sich langsam wieder», sagt Geschäftsführer Peter Bär. Die Stadt Amriswil hat die Anlagen wieder freigegeben. «Wir müssen jetzt erste Erfahrungen sammeln», so Bär. Aber eines ist für ihn sicher: «Der Sport ist mehr als nur Technik und Kondition.» Deswegen sei es wichtig, dass die Mannschaftstrainings wieder stattfinden. Und der Sport damit seine soziale Funktion wieder erfüllen kann.