Nun greift Stefan Bissegger an der Tour de France an

TOUR DE SUISSE Im Regen von Frauenfeld wurde der Thurgauer Stefan Bissegger Zweiter – nach dem Rennen sagt er: «Jetzt greife ich halt an der Tour de France wieder an» Der Sieg war sein Ziel. Wie immer. Und das Leadertrikot. Aber mit Stefan Küng war ein zweiter Thurgauer zum Auftakt der 84. Tour de Suisse noch schneller als der 22-jährige Stefan Bissegger. Daniel Good 07.06.2021, 11.08 Uhr

Stefan Bissegger am Ziel des Zeitfahrens in Frauenfeld Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Stefan Bissegger bestreitet seine erste Tour de Suisse. Mit grossen Ambitionen. Wie es seine Art ist. Er wollte am Sonntag den Etappensieg und das Leadertrikot. Aber um vier Sekunden reichte es nicht.

Zum dritten Mal in dieser Saison beendete Bissegger ein Zeitfahren der World Tour auf dem zweiten Rang. Dazu steht er mit einem Sieg zu Buche. Das macht ihn statistisch zum weltweit erfolgreichsten Zeitfahrer in dieser Saison. Aber am Sonntag schnappte ihm Stefan Küng den heiss ersehnten Triumph im Heimatkanton vor der Nase weg.

Stefan Bissegger: immerhin bester Jungprofi. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der in Felben-Wellhausen wohnende Bissegger sucht keine Ausreden für die Niederlage. Auch wenn er sagt:

«Andere Rennfahrer hatten schon weniger Regen als ich.»

Insbesondere in den Kurven erwiesen sich die äusseren Bedingungen als Nachteil für Bissegger, der zum Trost das Trikot des besten Jungprofis erhielt. Das ist auch eine Auszeichnung - aber nicht jene, nach der Bissegger der Sinn stand. Der gelernte Velomechaniker wird im September 23-jährig.

Viel schneller als der zweifache Weltmeister

Bissegger war früh gestartet und führte das Klassement in Frauenfeld lange an. Er liess starke Konkurrenten wie den zweifachen Weltmeister Rohan Dennis aus Australien um Längen hinter sich. Er sagt:

«Ich wüsste nicht, was ich hätte besser machen können. Einer war am Schluss einfach schneller.»

Wäre die erste Etappe der Tour de Suisse wie 2018 in Frauenfeld als Mannschaftszeitfahren ausgeschrieben gewesen, hätte Bissegger im zweiten Teilstück wohl das Leadertrikot getragen. Das Team Education First brachte gleich vier Rennfahrer unter die ersten elf des Klassements. Sechster wurde am Sonntag der Deutsche Jonas Rutsch, der sich mit Bissegger auf dem Säntis in einem Höhentrainingslager auf die Tour de Suisse vorbereitet hatte.

Zwölf Minuten und vier Sekunden im Rampenlicht

Für Bissegger, den Débutanten aus Mettlen, ist die Landesrundfahrt durch die Schweiz eigentlich nach zwölf Minuten und vier Sekunden vorbei. Was nun in der 84. Tour de Suisse auf die Fahrer zukommt, ist nicht auf seine Fähigkeiten zugeschnitten. Es wird zunächst hügelig, dann bergig.

Ein zweites Zeitfahren steht zwar noch auf dem Programm. Dieses führt am Samstag, 12. Juni, von Disentis aus auf den Oberalppass und hinunter nach Andermatt. Nichts für Bissegger.

Zwei Fahrer fürs Gesamtklassement

Im Team Bisseggers fährt in dieser Woche auch Rigoberto Uran, der Zweite der Tour de France von 2017. Der Kolumbianer soll das Gesamtklassement ins Visier nehmen, im ersten Zeitfahren büsste er aber schon 46 Sekunden ein. «Wahrscheinlich war er in den Kurven sehr vorsichtig», sagt Bissegger.

Mit Neilson Powless hat Education First einen zweiten Fahrer in der Mannschaft, der sich im Gesamtklassement profilieren kann. Bissegger hält viel vom Kalifornier. Powless beendete das Zeitfahren in Frauenfeld als starker Elfter. Sollten Powless und Uran an der Spitze mitfahren, müsste der Ostschweizer Helferdienste leisten. «Das macht mir gar nichts aus. Der Teamgedanke steht bei uns im Vordergrund.» Der Thurgauer steht auch 2022 beim amerikanischen Rennstall unter Vertrag.

Tour de France auf der Strasse und Bahn in Tokio

Bissegger ist sich bewusst, dass er nun seine persönlichen Ambitionen in seiner ersten Tour de Suisse zurückstellen muss. Auch wenn er sagt: «In einem Velorennen kann immer alles passieren.»

Er hat deshalb seinen Fokus schon auf die Tour de France gerichtet:

«Da steht auch ein Zeitfahren auf dem Programm, das mir liegt. Dann hole ich das Leadertrikot halt dort.»

Die besagte Prüfung gegen die Uhr im Rahmen des weltweit wichtigsten Velorennens findet am Mittwoch, 30. Juni, im Nordwesten Frankreichs statt. Die Strecke führt über knapp 27 Kilometer, das Ziel steht in Laval. Es ist die fünfte Etappe. An Frankreich hat Bissegger gute Erinnerungen. In Gien gewann er im März sein erstes Rennen in der World Tour.

Nach der Tour de France folgen die Olympischen Spiele. Das Zeitfahren auf der Strasse wird Bissegger aber nicht bestreiten. «Die Prüfung gegen die Uhr in Japan weist eine Höhendifferenz von 800 Metern auf. Auch mental könnte es zu viel werden. Zusammen mit der Tour de France.»

Stefan Bissegger mit dem Schweizer Bahnvierer Bild: Vincent Jannink / EPA ANP

Denn Bissegger ist auch noch die Lokomotive im Schweizer Bahnvierer. Wenn es optimal läuft, können die Schweizer eine olympische Medaille gewinnen. Das wäre mehr als eine angemessene Entschädigung für das entgangene Leadertrikot an der Tour de Suisse. Die Bahnrennen in Tokio finden in der Halle statt.