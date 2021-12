Langlauf: Jetzt wird es eng für Beda Klee

Tour de Ski Beda Klee: Nach dem Auftritt in der Lenzerheide werden die Olympiahoffnungen leiser Der Toggenburger Langläufer Beda Klee hatte mit einem Befreiungsschlag in der Lenzerheide gehofft. Doch auch zum Tour-de-Ski-Auftakt ist dem 25-Jährigen keine Leistungssteigerung gelungen. So werden die Chancen auf eine Olympia-Qualifikation immer kleiner. Ralf Streule, Lenzerheide 30.12.2021, 11.31 Uhr

Beda Klee im Einsatz in der Lenzerheide. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Jetzt wird es ganz eng für Beda Klee. Der Toggenburger, der sich zuletzt für zwei Weltmeisterschaften qualifizieren konnte, muss schnell zur Form finden, will er noch ein Ticket für die Olympischen Spiele in Peking erhalten. Nach einem verkorksten Saisonstart ohne Weltcuppunkte ist er auch in der Lenzerheide zum Tour-de-Ski-Auftakt nicht in die Gänge gekommen. Dass er sich im Sprint vom Dienstag nicht für die Finals der ersten 30 qualifiziert hatte, war erwartet worden. Dass er nun aber auch am Mittwoch über 15 km klassisch, eigentlich seiner Paradedisziplin, nicht über den 54. Rang hinauskam, ist für ihn eine grosse Enttäuschung. Im Ziel wirkte er ratlos. Noch hoffe er aber auf Besserung in den kommenden Rennen.

In den vergangenen Saisons war er immer wieder unter die besten 25 gelaufen, vor drei Jahren war er während der Tour de Ski in Oberstdorf sogar in einem klassischen Massenstartrennen Elfter geworden. Von jener Form scheint er nun also weit entfernt. Klee bleiben drei Distanzrennen der Tour de Ski, in Oberstdorf und Val di Fiemme, um sich doch noch das Olympiaticket zu sichern. Zudem finden Mitte Januar in Les Rousses zwei weitere Weltcup-Distanzrennen statt.

Klee will nicht auf Staffel spekulieren

Eine kleine Hintertür könnte für Klee noch aufgehen, sollte er als Staffel-Mitglied mit nach Peking reisen können. Acht Athleten werden mit Swiss Ski nach Peking reisen. Drei Plätze gehen mit Sicherheit an die Sprinter um Valerio Grond, die in dieser Saison starke Darbietungen zeigen. Die restlichen fünf Plätze - so war es bisher zumindest von Swiss Ski vorgesehen - dürften an Distanzläufer gehen, für die Viererstaffel samt Ersatzathlet. Neben Dario Cologna dürften hier derzeit aber wohl noch andere vor Klee in Frage kommen. Zum Beispiel Roman Furger, der aufsteigende Form zeigt und sowohl im Sprint, Distanzrennen und der Staffel eingesetzt werden könnte. Aber auch Jonas Baumann, Cyril Fähndrich oder Candide Pralong scheinen derzeit formstärker.

Auf die Hintertür Staffel spekuliere er ohnehin nicht. «Ich möchte zu den acht Besten gehören, die selektioniert werden. Gelingt mir das nicht, muss ich damit leben», sagte er im Ziel. Die nächste Chance folgt am Freitag, wenn in Oberstdorf der Massenstart in freier Technik ansteht.