TOUR DE ROMANDIE Die Thurgauer Tempobolzer Stefan Küng und Stefan Bissegger fahren um den Sieg: Ihnen winkt in der Westschweiz das Leadertrikot Am Dienstag beginnt im Kanton Waadt die 74. Tour de Romandie. Im Prolog zählen Stefan Küng und Stefan Bissegger zu den Favoriten. Daniel Good 26.04.2021, 17.01 Uhr

Europameister Stefan Küng, Gewinner der Prüfung gegen die Uhr an der Valencia-Rundfahrt. Bild: Marco Alpozzi/Freshfocus

Schon der erste Tag der 74. Tour de Romandie hat es in sich: Am Dienstag, 27. April, steht in Oron das beste Zeitfahrerfeld der Saison am Start. Der Weltmeister und der Europameister sowie drei der fünf bisherigen Sieger in der World Tour nehmen den Prolog im Kanton Waadt unter die Räder. Zu den Favoriten in der Prüfung gegen die Uhr über gut vier Kilometer zählen auch die beiden Thurgauer Stefan Küng und Stefan Bissegger.

Stefan Bissegger am 9. März beim Sieg in Gien beim World-Tour-Etappenrennen Paris-Nizza.

Bild: Vincent Kalut/Freshfocus

Die Tour de Romandie gehört zum exklusiven Kreis der World-Tour-Rennen. Deshalb müssen die besten Mannschaften teilnehmen. Weil zum Abschluss der Rundfahrt am Sonntag, 2. Mai, in Freiburg nochmals ein Zeitfahren auf dem Programm steht, sind viele Spezialisten am Start. Zu diesen zählen auch der Europameister Küng und die Saisonentdeckung Bissegger, bislang der einzige Schweizer Saisonsieger im Rahmen der World Tour.

Ein dreifacher Sieger und ein Neuling

Küng ist schon dreifacher Etappengewinner an der Tour de Romandie – aber in seiner Spezialdisziplin reichte es dem 27-Jährigen aus Wilen bei Wil noch nie zum ersten Platz. Nur zu gerne würde er das in diesem Jahr in Oron oder Freiburg nachholen.

Der 22-jährige Bissegger ist Debütant an der prestigeträchtigen Rundfahrt durch die Westschweiz. Er gehört erst seit vergangenem August zu einem Rennstall der World Tour. Die kurze Distanz spricht heute eher für Bissegger, den Schweizer Rekordhalter in der Einzelverfolgung über vier Kilometer. Er sagt:

«Aber ich denke, ich könnte auch über fünfzig Kilometer mithalten.»

In seinen bisherigen drei Zeitfahren in der World Tour belegte der Rennfahrer aus Mettlen die Plätze drei, zwei und eins.

In Acht nehmen müssen sich Küng und Bissegger insbesondere vor zwei Profis aus dem britischen Rennstall Ineos. Der aktuelle Weltmeister Filippo Ganna und der frühere Titelträger Rohan Dennis sind die Dominatoren der Zeitfahren der vergangenen Jahre. Der Italiener Ganna wurde in dieser Saison aber schon von Küng besiegt, der Australier Dennis von Bissegger.

Mit Marc Hirschi und Chris Froome

Wer heute gewinnt, erhält zugleich das Leadertrikot. Das wiederholt sich an der Tour de Suisse, die am 6. Juni mit einem Zeitfahren in Frauenfeld beginnt. Mit Claudio Imhof und Reto Hollenstein stehen in dieser Woche zwei weitere Thurgauer in der Romandie am Start. Hollenstein fährt im Team des vierfachen Tour-de-France-Siegers Chris Froome. Insgesamt sind 17 Schweizer gemeldet, unter ihnen Marc Hirschi.