Handball Toptorschütze mit 41 Jahren: St.Otmars ehemaliger Spielertrainer Bo Spellerberg überzeugt in Dänemarks zweiter Liga St.Otmars prägende Figur der vergangenen zwei Saisons führt in seiner dänischen Heimat die zweithöchste Liga als Topskorer an. Ives Bruggmann 01.12.2020, 18.27 Uhr

Bo Spellerberg ist seit dieser Saison spielender Assistenztrainer bei HØJ Elite. Bild: Jens Ørgaard

Die Spielfreude scheint bei Bo Spellerberg keine Grenzen zu kennen. Der 245-fache Nationalspieler knüpft bei seinem neuem Klub HØJ Elite in der zweithöchsten dänischen Liga nahtlos an seine dominanten Auftritte im Dress St.Otmars an. Als spielender Assistenztrainer ist er nicht nur massgeblich an der taktischen Ausrichtung seines Teams beteiligt, sondern gibt darüber hinaus auch als Spielgestalter und Torschütze auf dem Feld den Ton in einer jungen Mannschaft an.

Nach zehn Partien führt der 41-Jährige mit 74 Treffern die Liste der Topskorer in der 1. Division deutlich an. Ist Spellerberg zu gut für diese Liga?

«Das würde ich nie sagen. Klar, das Ziel ist irgendwann der Aufstieg, aber wir müssen unser Niveau noch heben.»

HØJ Elite liegt derzeit auf dem vierten Platz, die ersten Drei spielen nach der Saison um den Aufstieg. Der Klub habe Ambitionen, möchte aber den Erfolg nachhaltig anstreben, so Spellerberg. «Deshalb nehmen wir Schritt für Schritt.» Mit Cheftrainer Jesper Fredin tauscht sich Spellerberg häufig aus, aber weil die beiden sich «auf der selben Seite des Buches befinden», kann sich Spellerberg mehr auf Trainings und Spiele konzentrieren als dies in St.Gallen der Fall war. «Ich habe nun mehr Freizeit, manchmal fast zu viel.»

Handball und Pádel-Tennis

Spellerberg trifft sich dann häufig mit seinen Freunden, um eine Partie Pádel-Tennis – eine Trendsportart aus Spanien – zu spielen. Er überlegt sich gar, mit einem Partner in ein Pádel-Zentrum zu investieren. «Diese Sportart boomt unglaublich in Dänemark.» Doch sein Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf dem Handball – wie schon in den vergangenen 25 Jahren. «Handball macht mir einfach am meisten Spass», so Spellerberg.

Im Vergleich zur Schweizer NLA sei Dänemarks zweite Liga sicherlich ein wenig schwächer einzustufen. «In der Schweiz sind viele erfahrene Spieler engagiert. In Dänemark hat es dafür deutlich mehr Talente.» Die Liga sei deshalb so etwas wie ein Ausbildungszentrum. Viele Talente seien auf dem Sprung in die höchste Stufe.

Und genau an diesem Punkt kommt Spellerberig bei HØJ Elite ins Spiel. Vor fast 25 Jahren begann der spätere Europameister in der 1. Division der Saison 1996/97 auf professionellem Level. Was folgte, war eine Karriere auf Weltklasseniveau inklusive sechs Meistertiteln mit seinem Stammverein KIF Kolding sowie zwei Erfolgen an der EM mit dem Nationalteam. Einzig der Weltmeistertitel blieb dem Ausnahmekönner verwehrt. 2007 holten die Dänen Bronze, 2013 Silber. Diese Erfahrung soll der 41-Jährige nun an die Talente weitergeben.

Aufgrund der ersten Coronawelle war Spellerberg Ende März ein erstes Mal mit seiner Tochter nach Dänemark zurückgeflogen. Erst im Juli konnte er den Umzug nach Kopenhagen definitiv vollziehen. «Im März war es ein komischer Abschied, weil ich so schnell gehen musste. Deswegen war es schön, im Juli nochmals alle zu sehen und mich zu verabschieden.»

Pendic ist ebenfalls bester Werfer der Liga

Bo Spellerberg über Andrija Pendic: «Er ist ein fantastischer Spieler.» Ralph Ribi

Die Resultate St.Otmars verfolgt er in Dänemark mit Interesse. Deshalb nahm er auch Notiz davon, dass sein kongenialer Partner aus St.Galler Zeiten, Andrija Pendic, aktuell die Topskorerliste in der Schweiz anführt. Spellerberg überrascht das nicht. «Er ist ein fantastischer Spieler und sehr wichtig für St.Otmar.» Mit Sportchef Andy Dittert tauscht sich der Däne noch regelmässig aus. Auch mit seinem Nachfolger Zoltan Cordas hatte er vor der Amtsübergabe ein paar Mal gesprochen.

«Ich hoffe, dass ich bald wieder einmal nach St.Gallen kommen kann.»

Spellerbergs Vertrag läuft noch bis Ende der kommenden Saison. Solange spiele er sowieso. Was danach folgt, ist offen. «Ich plane nichts. Solange ich Spass habe und fit bin, werde ich weiterspielen», sagt der 1,92 m grosse Rückraumspieler.