Tokio 2021 Patrik Wägeli läuft 220 Kilometer pro Woche, damit sein Traum wahr wird Der Thurgauer Marathonläufer Patrik Wägeli will sich für Olympia 2021 qualifizieren. Doch dem 31-Jährigen bleibt hierfür nur ein einziges Rennen, in dem er seine persönliche Bestzeit sogar um vier Minuten unterbieten muss. Raya Badraun 12.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kälte kann Patrik Wägeli nichts anhaben. Bild: Donato Caspari

Eigentlich wollte Patrik Wägeli nach Kenia reisen. So wie jedes Jahr im Januar. Lange hielt er an diesem Plan fest. Am vergangenen Mittwoch entschied er sich auf Anraten seines Trainers aber um. «Er hat oftmals recht», sagt Wägeli und lacht. Spontan buchte er einen Flug und reiste am Sonntagmorgen nach Portugal. Zwei Wochen wird er in Monte Gordo verbringen, wo auch andere Läufer wie Adrian Lehmann im Trainingslager sind. Ein Höhentraining wie in Kenia wird es zwar nicht. Doch in Portugal ist es deutlich wärmer als im thurgauischen Nussbaumen, wo Wägelis Hof steht und sich der Landwirt ebenfalls ganz auf das Marathontraining konzentrieren kann.

Die Saison, die bevorsteht, ist eine spezielle. Wägelis Ziel war es ursprünglich, im Februar einen Marathon zu laufen. Doch die Rennen wurden bereits abgesagt. Nun findet Mitte März auf dem Flugplatz Belp in Bern ein Marathon statt. Swiss Athletics hat diesen speziell für Eliteläufer auf die Beine gestellt. Der 30-jährige Wägeli will dort die Limite für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio erfüllen. Es ist seine einzige Chance in diesem Jahr. Die Marke liegt bei 2:11,30 Stunden. Er muss damit fast vier Minuten schneller sein als bei seiner persönlichen Bestzeit 2019 in Sevilla.

Die Chancen sind 2021 grösser geworden

Bereits vor einem Jahr hätte Wägeli um diese vier Minuten schneller sein müssen. Auch die Ausbreitung des Coronavirus hinderte ihn daran. Zudem waren im vergangenen Sommer am Ende nur drei Wettkämpfe über die Halbmarathondistanz und einige Bahnrennen möglich. Heute ist er froh über die gewonnene Zeit und sagt:

«Im vergangenen Frühling hätte wirklich alles genial laufen müssen, damit ich die Limite erfüllt hätte. Doch auch so wäre es für mich fast unmöglich gewesen.»

Heute ist die Situation eine andere. Aufgrund der Trainingsdaten sieht er, dass es möglich ist, die Marke zu knacken. «Ich bin besser in Form als 2019, als ich meine Bestzeit aufstellte», sagt Wägeli. Trotz müden Beinen und bis zu 220 Kilometern pro Woche erlebt er in vielen Trainings ein Erfolgserlebnis. «Was ist erst mit erholten Beinen möglich?», fragt sich Wägeli. Es war jedoch nicht einfach, an diesen Punkt zu kommen.

Derzeit trainiert Patrik Wägeli in Portugal. Bild:Donato Caspari

In den vergangenen zwei Jahren spürte Wägeli viel Frust und Enttäuschung, die Leistungen stagnierten. «Es war hart zu sehen, dass man in einem Jahr 7000 Kilometer gerannt ist und doch nicht schneller wurde», sagt der Thurgauer. Er hat sich oft gefragt, woran es liegen könnte, welche Fehler er wohl mache. Er sagt:

«Ich setzte mich diesen Sommer selbst unter Druck, wollte, dass etwas geht.»

Normalerweise gehen Athleten im Vorfeld eines Grossanlasses keine Experimente mehr ein. Zu gross ist die Gefahr, dass es nicht funktioniert oder die Umstellung zu viel Zeit kostet. «Ich hatte jedoch keine andere Wahl», sagt Wägeli. Also probierte er im Training Neues aus. Statt oft im mittleren Bereich zu trainieren, wie es viele Marathonläufer tun, macht er nun vermehrt langsame, lockere Läufe im Bereich von 3:50 bis 4 Minuten pro Kilometer. So hat er genügend Energie, um auch viele harte Einheiten zu absolvieren, in denen er längere Distanzen in 3:00 bis 3:10 Minuten pro Kilometer läuft. Dafür verzichtet Wägeli auf Intervalltrainings im ganz hohen Laktatbereich. «Diese machten mich nur müde», sagt er. Für seinen Entscheid wurde er im Winter belohnt, die Trainings schlagen an.

Die Angestellte auf dem Hof entlastet Wägeli

Auch ein anderer Entscheid blieb nicht ohne Wirkung. Wägeli hat auf dem Landwirtschaftsbetrieb, den er mit seinem Vater als Generationenhof betreibt, eine neue Angestellte. Sie ermöglicht ihm mehr Zeit und Energie für den Sport. So arbeitete er diesen Winter nur wenige Stunden pro Tag, meist im Büro. Auf harte, körperliche Arbeit verzichtete er. «Ich schaffe es gut, mich auszuklinken», sagt er. Im vergangenen Sommer fiel dies Wägeli noch schwer, auch weil kein grosser Wettkampf anstand, für den er trainierte.

Patrik Wägeli läuft für seinen grossen Marathontraum. Bild: Donato Caspari

In diesem Jahr ist es anders. Olympia steht endlich vor der Tür – wenn alles nach Plan läuft. Darüber, ob der Grossanlass denn stattfinden kann, macht Wägeli sich keine Gedanken. Auch mit den hohen Temperaturen in Tokio beschäftigt er sich nicht. «Ich denke momentan nur an den ersten Schritt», sagt er. Dieser soll im März folgen.