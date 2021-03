EM in Polen «Ich habe wieder gespürt, dass Körper und Kopf zusammen arbeiten»: Die Toggenburger Leichtathletin Selina Rutz-Büchel vor der Hallen-EM in Polen Die Toggenburgerin Selina Rutz-Büchel litt diesen Winter wieder an Asthma. Dennoch startet sie an der Hallen-EM in Polen. Raya Badraun 01.03.2021, 17.00 Uhr

«Körper und Kopf haben zusammengearbeitet»: Selina Rutz-Büchel. Peter Klaunzer/Keystone (Magglingen, 20. Februar 2021)

Selina Rutz-Büchel vergleicht den Wettkampf gerne mit einem Kartenspiel. Einem Jassturnier zum Beispiel. Die Karten werden einem jedoch nicht zugeteilt, man erarbeitet sie sich stattdessen in der Vorbereitung.

Und dann, am Wettkampftag, spielt man sie aus. Wenn man clever legt, holt man sich den Sieg. Oder im Falle eines Rennens: eine Medaille.

Zweimal gewann Rutz-Büchel schon Gold an einer Hallen-EM. 2015 in Prag und 2017 in Belgrad.

In der polnischen Stadt Torun, wo am Donnerstag die EM beginnt, ist die Ausgangslage für einmal eine andere. Die 800-m-Läuferin sagt:

«Ich habe nicht die gleichen Trümpfe in der Hand wie sonst.»

Schon früher hatte Rutz-Büchel mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bis im vergangenen Sommer hatte sie diese jedoch im Griff. Mit 1:58.37 Minuten über 800 Meter stellte sie in Bellinzona zum Saisonabschluss gar die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere auf.

Schneller war sie nur bei ihrem Rekordlauf 2015 in Paris. Alles passte zusammen. Im Dezember, als es sehr kalt war und Rutz-Büchel oft draussen trainierte, tauchten allerdings die Asthmaanfälle wieder auf. Die 29-jährige Toggenburgerin beschreibt es so:

«Man hat das Gefühl, als würde man zu wenig Luft bekommen. Man versucht, mehr einzuatmen, doch die Lunge ist schon voll.»

Im Januar vor dem Trainingslager in Portugal war es besonders schlimm. Rutz-Büchel reiste dennoch an und hoffte, dass die Klimaveränderung und die salzige Meerluft helfen könnten. Doch sie merkte bald, dass es nicht so einfach ist. «Die Erholung braucht sehr viel Geduld», sagt sie heute.

Aus der Zeit im portugiesischen Monte Gordo stammt ein Foto von Rutz-Büchel. Es zeigt, wie sie mit hängendem Kopf die Tartanbahn verlässt. Ihr Trainer Louis Heyer hat den Arm um ihre Schultern gelegt. «Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass es geht», sagt sie. «Wenn es dann doch nicht ging, war es hart.» Mehrere Einheiten musste sie abbrechen.



Sie brauchte Zeit, um die Situation zu akzeptieren und sich darauf einzulassen. Mit ihrem Trainer Heyer, der nach kreativen Lösungen suchte, passte sie die Einheiten an. Läufe über 300 oder 400 Meter im Wettkampftempo waren unmöglich, über 100 Meter ging es jedoch. Längere und langsamere Intervalleinheiten konnte sie ebenfalls gut absolvieren.

Die Athletin hat Glück

Zurück in der Schweiz musste sie einen Wettkampf nach dem anderen absagen. Sie hoffte stets, in der Halle wenigstens ein, zwei Rennen laufen zu können. Und da war ja auch noch die Hallen-EM. Die Limite hatte sie bereits im vergangenen Winter erfüllt. Es wäre deshalb theoretisch möglich gewesen, ohne ein vorgängiges Rennen nach Polen zu reisen. Sie sagt:

«Doch wenn ich zwei Wochen vorher an der Schweizer Meisterschaft nicht rennen kann – wie sollte ich dann an der EM starten?»

Sie hatte Glück, denn so weit kam es nicht.



Am Dienstag vor den nationalen Titelkämpfen konnte sie erstmals im Training wieder eine schnelle Einheit über 300 Meter absolvieren. Und kurz darauf gewann sie in Magglingen mit 2:04.42 Minuten die Silbermedaille.

Selina Rutz-Büchel (links) und Valentina Rosmilia in Magglingen. Claudio De Capitani / freshfocus

Der Auftritt bereitete ihr Freude und gab ihr Vertrauen. «Ich habe wieder gespürt, dass Körper und Kopf zusammen arbeiten», sagt sie. «Davor wollte der Kopf unbedingt, doch der Körper sagte Nein.» Es sei zudem ein super Saisoneinstieg gewesen, auch weil das Rennen nicht so schnell war.



Rutz-Büchel bleibt realistisch

Doch Rutz-Büchel merkte auch, dass ihr etwas fehlte: die Trainings im Wettkampftempo. Wie wird es an der Hallen-EM sein, wo das Niveau deutlich höher ist, die Konkurrenz stärker? Sie reist mit viel Freude an, das betont sie. Auch weil sie so froh ist, es noch geschafft zu haben.

Doch sie sagt auch: «Ich kann nicht zaubern und muss realistisch bleiben.» Momentan ist sie nicht in der Form ihres Lebens, das ist klar. Die letzten Tage nutzte sie jedoch nochmals, um zu trainieren und aufzuholen, was möglich ist. Rutz-Büchel sagt:

«Nun will ich aus den Karten, die ich habe, das Beste herausholen.»

Am Freitagmittag hat sie ihren ersten Auftritt.